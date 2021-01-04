İSTANBUL 14°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Ocak 2021 Pazartesi / 20 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3887
  • EURO
    9,0977
  • ALTIN
    461.18
  • BIST100
    1496.16
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Prens Selman provokasyon peşinde... Yunan medyası: Girit'e F-15 jetlerini gönderecekler
Dünya

Prens Selman provokasyon peşinde... Yunan medyası: Girit'e F-15 jetlerini gönderecekler

Yunan medyası, Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın emriyle çok sayıda F-15 jetinin Türkiye'yi provoke etmek amacıyla Girit'teki Suda Üssü'ne ineceğini iddia etti.

DHA04 Ocak 2021 Pazartesi 16:25 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 16:25
ABONE OL

Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi attıran Yunanistan'ın Türkiye korkusu büyüyor. Yunan medyası Birleşik Arap Emirlikleri, (BAE), Mısır, Fransa, ABD, İsrail'in ardından Suudi Arabistan'ın da oyuna dahil olacağını aktardı. Politik ve ekomomik yönden gittikçe köşeye sıkışan Yunanistan ve Güney Kıbrıs, geçtiğimiz yaz mevsimi boyunca Türkiye karşıtı müttefikleriyle birlikte gerilimli sularda birçok tatbikata girişmişti.

SUUDİ ARABİSTAN TATBİKATA KATILIYOR

Yunan medyası, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın emriyle Girit'e inecek F-15 jetleri Yunan savaş uçaklarıyla birlikte Doğu Akdeniz'de tatbikata katılacağını duyurdu. ABD ve Japonya'nın ardından dünyadaki en büyük F-15 filosuna sahip Suudi Arabistan'ın göndereceği jetlerin Yunan pilotlar tarafından da kullanılacağı da ifade edildi. Mısır, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Güney Kıbrıs, 30 Kasım- 6 Aralık tarihlerinde Mısır'ın İskenderiye kıyısı açıklarında ortak hava ve deniz tatbikatı başlatmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.