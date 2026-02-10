İSTANBUL 8°C / 6°C
10 Şubat 2026 Salı
  • Prens Selman talimat verdi! Suudi Arabistan, Türkiye ile nükleer ve atom enerjisi için kolları sıvadı
Dünya

Prens Selman talimat verdi! Suudi Arabistan, Türkiye ile nükleer ve atom enerjisi için kolları sıvadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Şubat'ta Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretin yankıları sürüyor. Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi ziyaretinin “iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlamlığını ortaya koyduğunu” vurguladı. Bakanlar Kurulu ayrıca Enerji Bakanı'nı, Suudi Arabistan, Türkiye ve Ürdün arasında nükleer enerjinin ve atom enerjisinin barışçıl kullanımına yönelik çerçeve anlaşma ve iş birliği anlaşması konusunda görüşmeler yürütmek ve anlaşmaları imzalamak üzere yetkilendirdi.

10 Şubat 2026 Salı 20:20
Suudi resmi ajansı SPA'ya göre, Kral Selman bin Abdülaziz başkanlığında Riyad'da toplanan Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında yapılan görüşmeler hakkında bilgilendirildi.

Kurul, ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlamlığını ortaya koyduğunu ve farklı alanlarda iş birliğini güçlendirme iradesini yansıttığını, imzalanan anlaşma ve mutabakat zaptlarıyla bunun somutlaştığını belirtti.

PRENS SELMAN TALİMAT VERDİ

Bakanlar Kurulu ayrıca Enerji Bakanı'nı, Suudi Arabistan, Türkiye ve Ürdün arasında nükleer enerjinin ve atom enerjisinin barışçıl kullanımına yönelik çerçeve anlaşma ve iş birliği anlaşması konusunda görüşmeler yürütmek ve anlaşmaları imzalamak üzere yetkilendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Şubat'ta Suudi Arabistan'ı ziyaret etmiş, ardından Mısır'a geçmişti. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında enerji başta olmak üzere çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalanmıştı.

