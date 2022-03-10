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  • Prens William'dan Ukrayna üzerinden skandal sözler: Afrika ve Asya'da kan dökülmesine alışkınız ama...
Dünya

Prens William'dan Ukrayna üzerinden skandal sözler: Afrika ve Asya'da kan dökülmesine alışkınız ama...

Cambridge Dükü Prens William'ın Ukrayna'daki gelişmeleri değerlendirirken kurduğu cümleler tepkilere yol açtı. Prens William, 'Afrika ve Asya'da kan dökülmesine alışkınız bunu Avrupa'da görmeye yabancıyız.' diye konuştu.

10 Mart 2022 Perşembe 10:45 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 10:48
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Prens William ve eşi Kate Middleton, Londra'da bir Ukrayna Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada gönüllülerle bir araya gelen çift İngiltere'de devam eden yardımları inceledi.

Prens William'ın burada Ukrayna'daki savaşla ilgili yaptığı yorum sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Prens William, İngilizlerin Afrika ve Asya'da savaş ve kan dökülmesine daha çok alışkın olduklarını söyledi.

William daha sonra, "Bunu Avrupa'da görmek çok yabancı. Hepimiz arkanızdayız" dedi. Yardım etmek için daha fazlasını yapmak istediğini ekleyerek, "Kendimizi çok işe yaramaz hissediyoruz" diye devam etti.

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