İSTANBUL 21°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2025 Perşembe / 19 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0818
  • EURO
    43,6322
  • ALTIN
    4030.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Preobrajenka'nın kontrolü Rusya'ya geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Preobrajenka yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu.

AA17 Nisan 2025 Perşembe 17:07 - Güncelleme:
Preobrajenka'nın kontrolü Rusya'ya geçti
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgilere yer verildi.

Rus ordusunun, Ukrayna'da cephesindeki pozisyonlarını güçlendirdiği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birliklerinin aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Preobrajenka yerleşim yeri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, son 24 saatte 143 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısı, insansız hava aracı (İHA) üretim işletmesi, insansız deniz araçları deposu ile Ukraynalı asker ve yabancı paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandırıldığı noktalara saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Bakanlık, dün, Donetsk bölgesindeki Kalinovo yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.