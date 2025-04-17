Preobrajenka'nın kontrolü Rusya'ya geçti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgilere yer verildi.

Rus ordusunun, Ukrayna'da cephesindeki pozisyonlarını güçlendirdiği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birliklerinin aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Preobrajenka yerleşim yeri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, son 24 saatte 143 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısı, insansız hava aracı (İHA) üretim işletmesi, insansız deniz araçları deposu ile Ukraynalı asker ve yabancı paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandırıldığı noktalara saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Bakanlık, dün, Donetsk bölgesindeki Kalinovo yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirmişti.

