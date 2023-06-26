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Dünya

Prigojin duyurdu: Wagner'in varlığına resmen son veriliyor

Rus yönetimine karşı isyan başlatan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, 'Rus askerlerinin kanı dökülmesin diye geri döndük' açıklamasında bulundu. Prigojin, Wagner'in, 1 Temmuz'a kadar varlığına son vermek zorunda olduğunu belirtti.

26 Haziran 2023 Pazartesi 17:50 - Güncelleme:
Prigojin duyurdu: Wagner'in varlığına resmen son veriliyor
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Belarus'a gideceği duyurulan Wagner Grubu'nun lideri Yevgeni Prigojin, Rostov'dan ayrıldığı Pazar gününün ilk saatlerinden bu yana ilk kez konuştu.

Rus ordusuna katılmayı kabul etmediklerini hatırlatan Yevgeni Prigojin, Wagner Grubu'nun 1 Temmuz itibarıyla varlığına son vereceğini duyurdu.

Prigojin'in sözleri, dakikalar önce konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamalarıyla çelişiyor. Lavrov, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerde faaliyet gösteren Wagner Grubu'nun varlığına devam edeceğini söylemişti.

Ayaklanma sırasında ve öncesinde yaptığı gibi sesli bir mesaj yayınlayan 62 yaşındaki Prigojin'in bu kez 10 dakikadan fazla konuştuğu duyuldu.

24 saati bulan ayaklanmada Rus hükümetini devirmeyi planlamadıklarını savunan Yevgeni Prigojin, Rus kanı döküleceği sırada Moskova'nın çevresinden geri döndüklerini söyledi.

Yevgeni Prigojin, sesli mesajında en çok merak edilen soruyu ise yanıtsız bıraktı. Nerede olduğuna dair bir bilgi vermedi.

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