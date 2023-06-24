Prigojin'den yeni açıklama: Yolumuza çıkan her şeyi yok edeceğiz

Rus paralı asker grubunun lideri Evgeny Prigojin, Rusya'da başlattığı ayaklanmanın ardından yeni bir mesaj paylaştı. Ukrayna sınırındaki Rostov bölgesine girdiklerini ve ilerlemeye devam ettiklerini öne süren Prigojin, "Şimdi Rostov'a giriyoruz. Şu anda tüm eyalet sınırlarını aştık. Bizi sınır muhafızları karşıladı, askerler kenara çekildi. Biz çocuklarla savaşmıyoruz. Birisi yolumuza çıkarsa, yolumuza çıkan her şeyi yok edeceğiz. Devam ediyoruz ve sonuna kadar gidiyoruz" dedi.

Prigojin'in geri adım atmaması nedeniyle Rus kolluk kuvvetleri başkent Moskova başta olmak üzere Rostov, St. Petersburg ve Ukrayna'ya sınırı olan diğer bölgelerde güvenlik önlemlerini arttırdı. Rus haber ajanları da Rusya İçişleri Bakanlığı'na dayandırdığı bilgilere göre Moskova ve diğer kentlerdeki tüm kamu binalarında önlemlerin arttırıldığını aktardı.