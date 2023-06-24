İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Haziran 2023 Cumartesi / 6 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,2333
  • EURO
    27,4755
  • ALTIN
    1559.53
  • BIST100
    5582.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Prigojin'den yeni açıklama: Yolumuza çıkan her şeyi yok edeceğiz
Dünya

Prigojin'den yeni açıklama: Yolumuza çıkan her şeyi yok edeceğiz

Rusya'da ayaklanma başlatan Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Evgeny Prigojin yeni bir mesaj yayınlayarak, “Şimdi Rostov'a giriyoruz. Birisi yolumuza çıkarsa, yolumuza çıkan her şeyi yok edeceğiz.” dedi.

IHA24 Haziran 2023 Cumartesi 02:27 - Güncelleme:
Prigojin'den yeni açıklama: Yolumuza çıkan her şeyi yok edeceğiz
ABONE OL

Rus paralı asker grubunun lideri Evgeny Prigojin, Rusya'da başlattığı ayaklanmanın ardından yeni bir mesaj paylaştı. Ukrayna sınırındaki Rostov bölgesine girdiklerini ve ilerlemeye devam ettiklerini öne süren Prigojin, "Şimdi Rostov'a giriyoruz. Şu anda tüm eyalet sınırlarını aştık. Bizi sınır muhafızları karşıladı, askerler kenara çekildi. Biz çocuklarla savaşmıyoruz. Birisi yolumuza çıkarsa, yolumuza çıkan her şeyi yok edeceğiz. Devam ediyoruz ve sonuna kadar gidiyoruz" dedi.

Prigojin'in geri adım atmaması nedeniyle Rus kolluk kuvvetleri başkent Moskova başta olmak üzere Rostov, St. Petersburg ve Ukrayna'ya sınırı olan diğer bölgelerde güvenlik önlemlerini arttırdı. Rus haber ajanları da Rusya İçişleri Bakanlığı'na dayandırdığı bilgilere göre Moskova ve diğer kentlerdeki tüm kamu binalarında önlemlerin arttırıldığını aktardı.

  • Rusya
  • Wagner
  • Evgeny Prigojin

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.