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Dünya

Princeton Üniversitesi, eski başkanlardan Wilson'ın ismini ''ırkçı düşünceleri'' nedeniyle kaldırıyor

ABD'nin köklü Princeton Üniversitesi, eski başkanlardan Woodrow Wilson'ın ismini 'ırkçı düşünce ve davranışlarını' gerekçe göstererek kampüsteki bir binadan kaldıracaklarını belirtti.

AA27 Haziran 2020 Cumartesi 21:48 - Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 21:48
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Princeton Üniversitesi Mütevelli Heyeti, Kamu ve Uluslararası İlişkiler Fakültesinden, Wilson'ın ismini kaldırma kararı aldı.

Karara ilişkin yapılan açıklamada, "Wilson'ın ırkçı düşünceleri ve politikaları nedeniyle bu sıra dışı kararı aldık. Wilson'ın düşünceleri, öğrencileri ve mezunları, her türlü ırkçılıkla mücadele etmesi gereken bu fakültenin ismi ile uyuşmamaktadır." ifadesine yer verildi.

ABD'nin 28. Başkanı Wilson, 1913-1921 yıllarında görev yapmıştı.

ABD'de 25 Mayıs'ta siyahi George Floyd'un polis şiddeti ile öldürülmesinin ardından ülkedeki ırkçılık tartışmaları tekrar alevlenmişti.

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