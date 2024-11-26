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Dünya

Yurtdışındaki panelde Türkiye işaret edildi: Tek bir güç var

MED Akdeniz Diyalog Forumu'nda konuşan Ürdün Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Direktörü Prof. Zaid Eyadat, 'Deniz gücüyle bölgenin geleceğini şekillendirebilecek bölgesel tek bir güç var, o da Türkiye.' dedi.

26 Kasım 2024 Salı 07:59 - Güncelleme:
Yurtdışındaki panelde Türkiye işaret edildi: Tek bir güç var
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İtalya merkezli düşünce kuruluşu Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün (ISPI), İtalya Dışişleri Bakanlığının katkılarıyla bu yıl Roma'da 10'uncusunu düzenlediği "MED Akdeniz Diyalog Forumu"nda ilk gün panelleri dün akşam tamamlandı.

Waldorf Astoria Oteli'ndeki forumda, "Akdeniz'de Deniz Gücü: Küresel Etkiyi Şekillendirmek" başlıklı bir panel yapıldı.

Panele, Koramiral Payal'ın yanı sıra İtalya Senatosu Dışişleri ve Savunma Komitesi Başkanı Senatör Stefania Craxi, NATO Askeri Komite Başkanı olarak ataması yapılan İtalyan Amiral Giuseppe Cavo Dragone ve Ürdün Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Direktörü Prof. Zaid Eyadat konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye'ye karşı deniz yetki alanı oyunu! Koramiral Payal: Kabul edilemez

Oramiral Dragone, "Akdeniz, Husilerden kaynaklanan tehditler de dahil olmak üzere İran'ın vekalet savaşları gibi giderek karmaşıklaşan senaryolarla karşı karşıyadır." dedi.

Dragone, ticari yük gemilerinin Kızıldeniz'deki saldırılar sebebiyle alternatif rota olarak Afrika'yı tercih etmesi sebebiyle Süveyş Kanalı trafiğinde düşüş olduğunu bunun da hem Akdeniz bölgesini hem de AB'nin ticaretini etkilediğini söyledi.

Dragone, Akdeniz'de, özellikle ortak tatbikatların, kapasite artışı, organize suç, insan kaçakçılığı ve terörle mücadele alanındaki İtalyan-Türk işbirliğinin ilişkileri güçlendirdiğini kaydetti.

Senatör Craxi, Akdeniz'in bugünkü sorunlarını ele almak için kısa vadeli hükümet eylemlerinin yerine uzun vadeli stratejilere ihtiyaç olduğunu belirtti.

Craxi, "Akdeniz, kritik bir kavşakta. Ya tüm dünya için yeni bir cephe olacak ya da barışçıl bir şekilde kalmaya devam edecek. Akdeniz'de krizleri idare edebilmek bizim için esastır." diye konuştu.

Prof. Eyadat da Akdeniz'in Afrika, Avrupa ve Orta Doğu'yu bir araya getirmesi açısından önem taşıdığını, bu nedenle Avrupa Birliği, Çin ve ABD'nin çıkarları olduğunu söyledi.

Eyadat, "Deniz gücüyle bölgenin geleceğini şekillendirebilecek bölgesel tek bir güç var, o da Türkiye. Sonra askeri kapasitesini genişleten Mısır ve Afrika'daki önemli deniz gücü olarak Cezayir geliyor. Denizin diğer tarafında ise Fransa halen en büyük deniz gücü olarak yer almaya devam ediyor." dedi.

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