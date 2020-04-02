Profesör Britton'dan o ülke için tarihi uyarı: Nisan ayı zirve, nüfusun yarısı enfekte olacak

star.com.tr 02 Nisan 2020 Perşembe 13:01 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 13:08

Stockholm Üniversitesi'nde matematiksel istatistik profesörü olan Tom Britton'a göre, Nisan'ın en acımasız ay olacak, ve aynı zamanda koronavirüsün yayılmasının en yoğun olacağı ay olarak kayıtlara geçecek.



İsveç ulusal yayın kanalı SVT'ye konuşan Britton, şu anda 250 bin ila 500 bin arasında vaka olduğunu ileri sürerek, şu açıklamalarda bulundu.

'Bu hastalık o kadar bulaşıcı ki, İsveç nüfusunun yarısından fazlası nisan sonundan önce enfekte olacak. O noktadan sonra, enfeksiyonun yayılması durmayacak, ancak biraz daha yavaşlayacak Böylece ülkenin üçte ikisi mayıs sonuna kadar enfekte olacak.'

İsveçli Profesör ayrıca, nisan ayında yaşlı ve risk altındaki grupların kesinlikle evde kalmaları ve sosyal temastan kaçmaları gerektiğini ifade etti.

Karolinska Enstitüsü'nde bulaşıcı hastalık kontrolü profesörü olan Jan Albert, şimdiye kadar genel nüfus için çok az testin mevcut olduğu, ancak Britton'un projeksiyonlarını mantıksız olmadığını ancak kesin verilerin eksik olduğunu belirtti. Albert da enfeksiyonun Nisan ayında zirveye çıkmasını bekliyor.

Alberta, 'Şu anda çoğu uzman, zirveye doğru giden aktif bir enfeksiyon yayılımı bekliyor. Belki zirve, belki daha fazlası gelecek bilmiyoruz.' dedi.

İsveç, 50'den fazla insanın toplanmasına ilişkin bir sınırlama gibi birkaç kısıtlama dışında, okullar ve anaokulları hala açıkken, büyük ölçüde hayat normal akışında devam ediyor.

İsveç'te çoğu 80-90 yaş aralığında 239 ölüm gördü. Yine de, bu komşu Finlandiya'da kaydedilen rakamın on katından fazla ve İskandinav ülkelerinin geri kalanından bile daha fazla.

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