İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,6874
  • EURO
    7,3478
  • ALTIN
    341.751
  • BIST100
    88864.4
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Profesör Britton'dan o ülke için tarihi uyarı: Nisan ayı zirve, nüfusun yarısı enfekte olacak
Dünya

Profesör Britton'dan o ülke için tarihi uyarı: Nisan ayı zirve, nüfusun yarısı enfekte olacak

İsveç'te Stockholm Üniversitesi profesörü Tom Britton, şu anda 10 milyon nüfusa sahip İskandinav ülkesinde 250.000 ila 500.000 arasında koronavirüs vakası olduğunu ileri sürdü. Britton, yayılmanın nisan ayında zirveye ulaşmasını ve ülkenin yarısının enfekte olacağını beklediğini belirtti.

star.com.tr02 Nisan 2020 Perşembe 13:01 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 13:08
ABONE OL

Stockholm Üniversitesi'nde matematiksel istatistik profesörü olan Tom Britton'a göre, Nisan'ın en acımasız ay olacak, ve aynı zamanda koronavirüsün yayılmasının en yoğun olacağı ay olarak kayıtlara geçecek.

İsveç ulusal yayın kanalı SVT'ye konuşan Britton, şu anda 250 bin ila 500 bin arasında vaka olduğunu ileri sürerek, şu açıklamalarda bulundu.

'Bu hastalık o kadar bulaşıcı ki, İsveç nüfusunun yarısından fazlası nisan sonundan önce enfekte olacak. O noktadan sonra, enfeksiyonun yayılması durmayacak, ancak biraz daha yavaşlayacak Böylece ülkenin üçte ikisi mayıs sonuna kadar enfekte olacak.'

İsveçli Profesör ayrıca, nisan ayında yaşlı ve risk altındaki grupların kesinlikle evde kalmaları ve sosyal temastan kaçmaları gerektiğini ifade etti.

Karolinska Enstitüsü'nde bulaşıcı hastalık kontrolü profesörü olan Jan Albert, şimdiye kadar genel nüfus için çok az testin mevcut olduğu, ancak Britton'un projeksiyonlarını mantıksız olmadığını ancak kesin verilerin eksik olduğunu belirtti. Albert da enfeksiyonun Nisan ayında zirveye çıkmasını bekliyor.

Alberta, 'Şu anda çoğu uzman, zirveye doğru giden aktif bir enfeksiyon yayılımı bekliyor. Belki zirve, belki daha fazlası gelecek bilmiyoruz.' dedi.

İsveç, 50'den fazla insanın toplanmasına ilişkin bir sınırlama gibi birkaç kısıtlama dışında, okullar ve anaokulları hala açıkken, büyük ölçüde hayat normal akışında devam ediyor.

İsveç'te çoğu 80-90 yaş aralığında 239 ölüm gördü. Yine de, bu komşu Finlandiya'da kaydedilen rakamın on katından fazla ve İskandinav ülkelerinin geri kalanından bile daha fazla.

star.com.tr

Kuşlar aç kalmasın diye Antalya'dan İstanbul'a buğday gönderdi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

ABD üniversitesinde görevli profesörden çarpıcı sözler
ABD üniversitesinde görevli profesörden çarpıcı sözler

ABD üniversitesinde görevli profesörden çarpıcı sözler

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçilmişti... Teşekkür yağdı, Türkiye'yi örnek gösterdiler
Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçilmişti... Teşekkür yağdı, Türkiye'yi örnek gösterdiler

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçilmişti... Teşekkür yağdı, Türkiye'yi örnek gösterdiler

Her şey tersine döndü
Her şey tersine döndü

Her şey tersine döndü

Trump: Uyarıyoruz, bunun bedelini ödersiniz!
Trump: Uyarıyoruz, bunun bedelini ödersiniz!

Trump: Uyarıyoruz, bunun bedelini ödersiniz!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.