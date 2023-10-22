Protesto karargaha sıçradı! Netayahu'ya öfkeli asker: Arkadaşlarım senin yüzünden öldü

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Netanyahu hükümetine karşı protestolar artmaya başladı.

İsrailli esirlerin aileleri ve onlara destek vermek isteyen yüzlerce kişi Tel Aviv'de protesto gösterisi düzenledi. Yaşanan olayın sorumlusu olarak Başbakan Binyamin Netanyahu'yu gösteren protestocular, ellerindeki pankartlar ve attıkları sloganlarla istifa çağrısı yaptı.



PROTESTO KARARGAHA SIÇRADI! NETAYAHU'YA ÖFKELİ ASKER: ARKADAŞLARIM SENİN YÜZÜNDEN ÖLDÜ

İsrail'de yaşanan sivil protestolar askeri kışlalara da sıçradı. Güney komutanlığına bağlı bir karargahı ziyaret eden İsrail Başbakanı Netanyahu, askerlerin tepkisiyle karşılaştı.

Üste bulunan öfkeli bir asker her şeyi göze alıp Netanyahu'yu protesto etti. Yaşananlar için Netanyahu'yu sorumlu tutan asker "Bu saldırılar senin yüzünden... Savaş çığırtkanlığın yüzünden arkadaşlarım öldü, barışımızı çaldın" diye bağırdı.

Protestocu asker diğer askerler tarafından uzaklaştırıldı.