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Dünya

Protestoya kalkıştı! İran'ın KKTC büyükelçisi, Rum lideri Hristodulidis'e dersini verdi

KKTC'de iş yapan İranlılar Rum Yönetimini rahatsız etti. Durumu protesto etmek amacıyla İran'ın Lefkoşa Büyükelçisi Salarian'ı Cumhurbaşkanlığı'na çağıran GKRY lideri Hristodulidis, dersini aldı.

AA8 Ağustos 2023 Salı 14:46 - Güncelleme:
Protestoya kalkıştı! İran'ın KKTC büyükelçisi, Rum lideri Hristodulidis'e dersini verdi
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iş yapan İranlılardan ötürü İran'ın Lefkoşa Büyükelçisi Alirıza Salarian'ı Cumhurbaşkanlığı'na çağırarak durumu protesto ettiği öne sürüldü.

Güney Kıbrıs'ta yayın yapan Politis Gazetesi'nde çıkan haberde, KKTC'de 15 bine yakın İranlının yaşadığı savunularak, Türkiye ve KKTC'nin, İranlı iş insanlarını Ada'da yatırım yapmaları konusunda teşvik ettikleri ifade edildi.

Haberde, KKTC'de iş yapan İranlı iş insanlarından duyulan rahatsızlık üzerine GKRY Lideri Hristodulidis'in, İran'ın Lefkoşa Büyükelçisi Alirıza Salarian'ı Cumhurbaşkanlığı'na çağırarak görüştüğü ve durumu protesto ettiği aktarıldı.

Büyükelçi'nin de Hristodulidis'e, "İran devleti, bir iş insanının nerede faaliyet göstereceğine engel olamaz. İranlı iş insanlarının kuzeyi tercih etmelerinin ana nedeni, Güney Kıbrıs'ın İranlı iş insanlarını cezbedecek teşvikler vermemesi ve onlara Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarına paralel birçok engel koyması." şeklinde cevap verdiği belirtildi.

Gazetenin haberinde, KKTC'nin, özel teşviklerle İranlı iş insanı, turist ve öğrenciler için cazip bir destinasyon haline geldiği kaydedildi.

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