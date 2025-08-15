Güney Kıbrıs Rum Kesimi, KKTC topraklarında Türk bayrağını indirmeye çalışırken Mehmetçik tarafından vurulan Solomos Solomou'nun heykelini dikti. Sosyal medyada "O heykele bakıp ibret alsınlar" yorumları dikkat çekti.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Kıbrıs Rum kesiminde 20 Temmuz Barış Harekatı'nın ikinci aşamasını protesto eden Yunanistan'daki aşırı sağcı Altın Şafak örgütünün Kıbrıs uzantısı ELAM Partisi'nin başını çektiği gruplar, geçtiğimiz günlerde KKTC sınırına yakın bölgede gösteri düzenledi. Aralarında çocukların da bulunduğu grup Türkler aleyhine ırkçı sloganlar attı.

Heykelin açılışının görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Videonun altına Türk askerinin Solomou'yu vurma anlarına ait görüntüler eklenerek, "Türk bayrağını indirmenin bir bedeli olur", "Dikmeleri iyi olmuş, O heykele bakıp bakıp ibret alsınlar", "Bakınca bayrağa el uzatanın sonunu görürler" yorumlarında bulunuldu.

