15 Ağustos 2025 Cuma
Dünya

Rumların ibret anıtı! ''Bakınca Türk bayrağına el uzatanın sonunu görürler''

Rumlar, Türk bayrağını indirmek isterken vurulan Solomou'nun heykelini sınıra dikti. Sosyal medyada, 'İbret alırsınız. Türk bayrağına el uzatmazsınız' yorumları yapıldı.

15 Ağustos 2025 Cuma 08:25
Rumların ibret anıtı! ''Bakınca Türk bayrağına el uzatanın sonunu görürler''
Güney Kıbrıs Rum Kesimi, KKTC topraklarında Türk bayrağını indirmeye çalışırken Mehmetçik tarafından vurulan Solomos Solomou'nun heykelini dikti. Sosyal medyada "O heykele bakıp ibret alsınlar" yorumları dikkat çekti.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Kıbrıs Rum kesiminde 20 Temmuz Barış Harekatı'nın ikinci aşamasını protesto eden Yunanistan'daki aşırı sağcı Altın Şafak örgütünün Kıbrıs uzantısı ELAM Partisi'nin başını çektiği gruplar, geçtiğimiz günlerde KKTC sınırına yakın bölgede gösteri düzenledi. Aralarında çocukların da bulunduğu grup Türkler aleyhine ırkçı sloganlar attı.

Solomos Solomou (14 Ağustos 1996)

"DİKMELERİ İYİ OLMUŞ"

Heykelin açılışının görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Videonun altına Türk askerinin Solomou'yu vurma anlarına ait görüntüler eklenerek, "Türk bayrağını indirmenin bir bedeli olur", "Dikmeleri iyi olmuş, O heykele bakıp bakıp ibret alsınlar", "Bakınca bayrağa el uzatanın sonunu görürler" yorumlarında bulunuldu.

14 Ağustos 2025

  • rum kesimi
  • Solomos Solomou
  • kktc

