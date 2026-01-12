İSTANBUL 3°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2026 Pazartesi / 24 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1422
  • EURO
    50,4872
  • ALTIN
    6375.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Provokatörler fitne peşinde! İran'da camiler ve Kur'an-ı Kerim hedefte
Dünya

Provokatörler fitne peşinde! İran'da camiler ve Kur'an-ı Kerim hedefte

İran'da Trump'ın destek verdiği protestocular camilere saldırmaya başladı. İran'da bir çok noktada camileri kundaklayan İranlı provokatörler kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim mushaflarını ateşe verdi.

HABER MERKEZİ12 Ocak 2026 Pazartesi 11:14 - Güncelleme:
Provokatörler fitne peşinde! İran'da camiler ve Kur'an-ı Kerim hedefte
ABONE OL

İran'da 28 Aralık'ta başlayan ve kısa sürede emperyalizm ve siyonizmin destek kışkırtmalarıyla ülke geneline yayılan protestolar tehlikeli bir fitneye dönüştü.

Her geçen gün ölü sayısının arttığı protesto gösterilerinde birçok noktada camiler ve kutsal mekanlar hedef alındı.

16 gündür sokakları yakıp yıkan ve ABD'nin "özgürlük yanlısı İranlı göstericiler" olarak nitelendirdiği gruplar Tahran'daki El-Rasul Camii'ni ateşe verdi.

Ebu Zer Camii'ye de ayakkabılarıyla giren protestocular Kuran-ı Kerim dahil dini kitapları yere attı.

İranlı provokatörler aynı zamanda Huzistan ve Dzful kentlerinde de bir çok camiyi yağmalayıp kundakladı.

İran'da camilere yönelik başlatılan saldırılar provokasyonların arkasındaki zihniyet hakkında ipuçları verirken amacın halkı galeyana getirerek iç kargaşa çıkarmak ve bunun üzerinden ABD ile Batılı ülkelerin müdahalesini sağlamak olduğu belirtiliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Çatışmalar şiddetlendi: Ukrayna hedeflerine peş peşe saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.