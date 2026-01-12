İran'da 28 Aralık'ta başlayan ve kısa sürede emperyalizm ve siyonizmin destek kışkırtmalarıyla ülke geneline yayılan protestolar tehlikeli bir fitneye dönüştü.

Her geçen gün ölü sayısının arttığı protesto gösterilerinde birçok noktada camiler ve kutsal mekanlar hedef alındı.

16 gündür sokakları yakıp yıkan ve ABD'nin "özgürlük yanlısı İranlı göstericiler" olarak nitelendirdiği gruplar Tahran'daki El-Rasul Camii'ni ateşe verdi.

Ebu Zer Camii'ye de ayakkabılarıyla giren protestocular Kuran-ı Kerim dahil dini kitapları yere attı.

İranlı provokatörler aynı zamanda Huzistan ve Dzful kentlerinde de bir çok camiyi yağmalayıp kundakladı.

İran'da camilere yönelik başlatılan saldırılar provokasyonların arkasındaki zihniyet hakkında ipuçları verirken amacın halkı galeyana getirerek iç kargaşa çıkarmak ve bunun üzerinden ABD ile Batılı ülkelerin müdahalesini sağlamak olduğu belirtiliyor.