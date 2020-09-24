Şimdi de 'Nobel savaşları' başladı! Trump'tan sonra Putin

AA 24 Eylül 2020 Perşembe 15:04 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 15:48

Rus basınında çıkan haberlere göre, Putin 2021 Nobel Barış Ödülü'ne, Rus yazar Sergey Komkov tarafından aday gösterildi.

Nobel Komitesine adaylık mektubunun 9 Eylül'de sunulduğu ve bunun ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın ödüle aday gösterildiği ifade edildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "Adayların değerlendirilmesiyle ilgili bir prosedür var. Ödül verilirse iyi, verilmezse sıkıntı yok. Burada başka bir şey söylemek zor." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildiği 9 Eylül'de açıklanmıştı.

Ayrıca, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın da ödüle aday gösterildiği biliniyor.