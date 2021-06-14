14 Haziran 2021 Pazartesi 14:28 - Güncelleme: 14 Haziran 2021 Pazartesi 15:32

Çarşamba günü Cenevre'de ABD Başkanı Joe Biden'la ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirecek olan Putin, 3 yıl aradan sonra ilk kez ABD basınına demeç verdi.

NBC News'e konuşan Putin, Navalnıy'ın vurulması yönünde talimat verdiği iddialarını reddederek "Bakın, bu ülkede bu tür kararlar devlet başkanı tarafından alınmaz" dedi. Rusya lideri, Navalnıy'ın sıradan bir mahkum olduğunu ve kendisine diğerlerinden daha kötü şekilde muamele edilmeyeceğini belirtti.

'ABD, SİBER SALDIRI SUÇLAMALARIYLA İLGİLİ KANIT SUNSUN'

Sputnik'te yer alan habere göre, Washington'un ABD'ye yönelik siber saldırıların arkasında Rus hackerların veya hükümetinin olduğuna dair suçlamalarını 'zırva' olarak niteleyen Putin, ABD hükümetinden buna ilişkin kanıt sunmasını istedi.

"Biz her türlü şeyle suçlandık. Seçimlere müdahale, siber saldırılar ve diğerleri. Ama bir kez bile, bir kez bile kanıt veya ispat sunma zahmetine girmediler. Bunlar dayanaksız suçlamalar" diyen Putin, ABD ve Rusya'nın siber suçlarla mücadeleye karşı güçlerini birleştirmeleri çağrısını yineleyerek bu süreci ABD'li partnerleriyle başlatmayı umduklarının altını çizdi.