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Dünya

Putin, ABD'nin bağımsızlık savaşını vurguladı: Maddi olarak yardım ettik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) kurulmasıyla sonuçlanan Amerikan Bağımsızlık Savaşı'na değinerek, 'Bizim her zaman, çok uzun bir süre boyunca ABD ile çok dostane ve kendine özgü ilişkilerimiz oldu. Onların Büyük Britanya'dan bağımsızlık arzularını destekledik. Silah tedarik ettik. Maddi olarak da yardım ettik' dedi.

IHA6 Temmuz 2025 Pazar 15:44 - Güncelleme:
Putin, ABD'nin bağımsızlık savaşını vurguladı: Maddi olarak yardım ettik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile ilerleyen ilişkilere yönelik açıklamalarda bulundu. Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin tarih boyunca dostane olduğunu belirten Putin, 1775-1783 yılları arasında yapılan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kurulmasıyla sonuçlanan Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nı örnek gösterdi.

"ABD'YE BAĞIMSIZLIK SAVAŞINDA MADDİ OLARAK YARDIM ETTİK"

Rus gazeteci Pavel Zarubin ile yaptığı röportajda Britanya'nın 13 Amerikan kolonisinin İngiltere'ye başkaldırarak bağımsızlıklarını ilan ettikleri savaşta ABD'yi desteklediklerini belirten Putin, "Bizim her zaman, çok uzun bir süre boyunca ABD ile çok dostane ve kendine özgü ilişkilerimiz oldu. Onların Büyük Britanya'dan bağımsızlık arzularını destekledik. Gerçekten de silah tedarik ettik. Maddi olarak da yardım ettik" dedi.

İç savaş sırasında Kuzey ile Güney arasında Kuzey Amerika'yı desteklediklerini belirten Putin, "Dolayısıyla bu anlamda da bizi birleştiren bir şeyler buluyorduk" ifadelerini kullandı.

AMERİKAN BAĞIMSIZLIK SAVAŞI

Amerikan Bağımsızlık Savaşı (1775-1783), Britanya'nın 13 Amerikan kolonisinin İngiltere'ye karşı başkaldırarak bağımsızlıklarını ilan ettikleri savaştır. Koloniler, yüksek vergiler ve siyasi temsil eksikliği gibi nedenlerle İngiltere'ye karşı ayaklandı. Savaş 1775'te silahlı çatışmalarla başlarken, 1776'da koloniler Bağımsızlık Bildirisi yayımlayarak kendilerini Amerika Birleşik Devletleri olarak ilan etti. Başlangıçta güçlü olan İngiliz ordusuna karşı Amerikalılar, Fransa, İspanya ve Hollanda'nın desteğiyle mücadele etti. 1781'de Yorktown Savaşı'nda İngilizler büyük bir yenilgi aldı. Savaş, 1783'te imzalanan Paris Antlaşması ile sona erdi ve İngiltere, Amerika'nın bağımsızlığını resmen tanıdı.

  • Vladimir Putin
  • ABD ilişkileri
  • bağımsızlık savaşı

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