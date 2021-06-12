AA 12 Haziran 2021 Cumartesi 19:08 - Güncelleme: 12 Haziran 2021 Cumartesi 19:08

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden'ın eski Başkan Donald Trump'tan daha "öngörülebilir" biri olduğunu dile getirerek Rusya-ABD ilişkilerinin son yılların en düşük seviyesinde olduğunu belirtti.

16 Haziran'da Biden ile yapacağı görüşme öncesinde Amerikan NBC kanalına bir röportaj veren Putin, ülkesi ile ABD arasındaki ilişkileri ve görüşme öncesi beklentilerini anlattı. Tamamı 14 Haziran'da yayınlanacak röportajın kısmen yayınlanan bölümlerinde, Putin'in Biden'la ilgili değerlendirmelerine ve Trump'la mukayesesine yer verildi.

Biden'ın Trump'tan daha "öngörülebilir" bir isim olduğunu ifade eden Putin, "Trump, renkli bir kişi, hoşlanırsınız veya hoşlanmazsınız. Kendisi ABD müesses nizamından gelmedi, daha önce zor zamanların politikalarının da bir parçası değildi. Fakat Bay Trump, oldukça sıra dışı ve yetenekli biri yoksa zaten ABD Başkanı olamazdı." değerlendirmesini yaptı. Putin, buna karşılık Biden'ın hayatının büyük bölümünü Washington siyaseti içinde geçirdiğini belirtti.

Biden ile pek çok konu başlığını kapsamlı şekilde görüşeceklerini söyleyen Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin son yılların en düşük seviyesinde olduğuna dikkati çekti.

Biden'ın daha önce kendisi hakkında "katil" ifadesini kullandığı hatırlatılan Putin, bu ifadeye takılmadığını, bu tür suçlamaların "Hollywood maçoluğu" olduğunu aktardı.

"Rusya, İran'a uydu sistemleri satmaya hazırlanıyor" iddiasını yalanladı

Putin, dün Washington Post gazetesinde yer alan ve "Moskova'nın Tahran'a uydu sistemleri satmaya hazırlandığı" yönündeki bir iddiayı içeren haberine tepki gösterdi. Putin, Rusya'nın İran'ın Orta Doğu'daki potansiyel askeri hedefleri izleyebilmesini sağlamak için İran'a gelişmiş uydu sistemleri tedarik etmeye hazırlandığı şeklindeki iddiayı, "Bunlar yalan haberler, en azından bununla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Anlamsız ve çöp." sözleriyle değerlendirdi.

Beyaz Saray: Biden tek başına basın toplantısı düzenleyecek

Diğer yandan Beyaz Saray, yazılı bir açıklama yaparak, 16 Haziran'daki Putin görüşmesinin ardından Biden'ın tek başına bir basın konferansı düzenleyeceğini ve görüşmeyi değerlendireceğini bildirdi.

Biden ile Putin, 16 Haziran günü İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelecek ve iki ülke arasındaki ilişkileri kapsamlı şekilde ele alacak.