Putin, Al Nahyan ile görüştü

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin ile Al Nahyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ukrayna krizinin ele alındığı görüşmede, Rusya ve ABD arasında bu meselenin çözümüne ve ikili ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik diyalog istişare edildi. Al Nahyan, Moskova ile Washington'un bu yöndeki girişimlerini desteklediğini, Rus ve Amerikan uzmanlarının Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da sürdürdüğü müzakerelerden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Putin de BAE'nin, Rusya ile Ukrayna arasında esir takasın gerçekleştirilmesinde sağladığı arabuluculuk desteğinden dolayı Al Nahyan'a teşekkür etti.

Rusya ile BAE arasındaki ilişkilerin de masaya yatırıldığı görüşmede, iki lider, ekonomi, ticaret ve sosyal alanlarda karşılıklı çıkar sağlayan projelerin geliştirilmesinden yana olduklarını vurguladı.

Görüşmede, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubu nezdinde yürütülen işbirliğine devam edileceği belirtildi.