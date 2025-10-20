Putin Aliyev'i bizzat uyardı! Azerbaycan'da darbe planı engellendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ülkede planlanan darbe girişimi konusunda bizzat uyardığı ortaya çıktı. Azerbaycan haber ajansı APA'ya göre, uzun yıllar devlet yönetiminde önemli görevler üstlenen Cumhurbaşkanlığı Ofisi eski şefi Ramiz Mehdiyev'in darbe planladığı iddia edildi. Mehdiyev'in, Rusya'dan destek almak amacıyla Moskova'daki eski bağlantılarını devreye soktuğu öne sürüldü. Mehdiyev'in, "yönetimi ele geçirip geçici bir organ kurmayı ve bu yapının başına geçmeyi" planladığı öğrenildi.

Rusya merkezli Novaya Gazeta'nın haberine göre, Putin darbe girişiminin ayrıntılarını 9 Ekim'de Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen Rusya-Orta Asya Zirvesi sırasında Aliyev'e aktardı.

Ramiz Mehdiyev

GÖZALTINA ALINDI

Azerbaycan yolcu uçağının Rusya tarafından düşürülmesinin ardından iki ülke arasında yaşanan gerginlik, darbe planının engellenmesinin ardından Moskova ile Bakü arasındaki ilişkilerin yeniden normalleştiği şeklinde yorumlandı. Cumhurbaşkanlığı İdaresi'ndeki görevinden alınan Mehdiyev'in tutuklanmasının ardından bazı eski bürokratların da gözaltına alındığı bildirildi.