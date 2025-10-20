İSTANBUL 20°C / 11°C
Dünya

Putin Aliyev'i bizzat uyardı! Azerbaycan'da darbe planı engellendi

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi'nin (DTX) darbe planı iddiasıyla hakkında soruşturma başlattığı Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi eski Başkanı Ramiz Mehdiyev, ihtiyati tedbir kapsamında 4 ay süreyle ev hapsine alındı. Aliyev ve Putin'in 9 Ekim'de Tacikistan'daki görüşmesinde, Rus tarafının Mehdiyev'in darbe planına ilişkin bilgileri Azerbaycan tarafına doğrudan aktardığı belirtildi.

AKŞAM GAZETESİ20 Ekim 2025 Pazartesi 08:24 - Güncelleme:
Putin Aliyev'i bizzat uyardı! Azerbaycan'da darbe planı engellendi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ülkede planlanan darbe girişimi konusunda bizzat uyardığı ortaya çıktı. Azerbaycan haber ajansı APA'ya göre, uzun yıllar devlet yönetiminde önemli görevler üstlenen Cumhurbaşkanlığı Ofisi eski şefi Ramiz Mehdiyev'in darbe planladığı iddia edildi. Mehdiyev'in, Rusya'dan destek almak amacıyla Moskova'daki eski bağlantılarını devreye soktuğu öne sürüldü. Mehdiyev'in, "yönetimi ele geçirip geçici bir organ kurmayı ve bu yapının başına geçmeyi" planladığı öğrenildi.

Rusya merkezli Novaya Gazeta'nın haberine göre, Putin darbe girişiminin ayrıntılarını 9 Ekim'de Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen Rusya-Orta Asya Zirvesi sırasında Aliyev'e aktardı.

Ramiz Mehdiyev

GÖZALTINA ALINDI

Azerbaycan yolcu uçağının Rusya tarafından düşürülmesinin ardından iki ülke arasında yaşanan gerginlik, darbe planının engellenmesinin ardından Moskova ile Bakü arasındaki ilişkilerin yeniden normalleştiği şeklinde yorumlandı. Cumhurbaşkanlığı İdaresi'ndeki görevinden alınan Mehdiyev'in tutuklanmasının ardından bazı eski bürokratların da gözaltına alındığı bildirildi.

