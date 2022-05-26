Putin: Aramıza bir duvar dikmediğimiz sürece Rusya gibi bir ülkeyi kimse kopartamaz

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 92. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

PUTİN, RUSYA'NIN BATILI TEKNOLOJİLERDEN MAHRUM BIRAKILAMAYACAĞINI SÖYLEDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin Rusya'yı izole etmeye çalıştığını belirterek, "Gelişmiş ekonomilerdeki önemli teknolojik avantajların farkındayız. Bizi bundan mahrum bırakmak istiyorlar ancak günümüz dünyasında bu imkansız." dedi.

Putin, Kırgızistan'ın ev sahipliğinde yapılacak 1. Avrasya Ekonomik Forumu'na çevrim içi katılarak yaptırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası finanstaki kuralların çiğnenmesinin zararlı bir tutum olduğuna işaret eden Putin, "Ticaret ve finanstaki kuralların ihlalinden herhangi iyi bir sonuç çıkamaz. Başkalarının malvarlıklarının çalınması, özellikle de bu işle uğraşanlar olmak üzere hiç kimseye fayda getirmez." diye konuştu.

Sadece Rusya ve Çin değil, çok sayıda ülkenin bağımsız politikalar sürdürmek istediğini ifade eden Putin, "Giderek daha fazla ülke bağımsız bir politika gütmek istiyor ve hiçbir dünya jandarması bu küresel ve doğal süreci önleyemez." dedi.

Putin, gelişmiş ülkelerdeki teknolojik avantajların farkında olduklarını belirterek, "Bizi bundan mahrum bırakmak istiyorlar ancak günümüz dünyasında bu imkansız. Aramıza bir duvar dikmediğimiz sürece Rusya gibi bir ülkeyi kimse kopartamaz." ifadelerini kullandı.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

15:58 İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss yaptığı açıklamada, "Putin, Ukrayna'da kaybetmeli. Putin'in saldırganlığı Avrupa'da asla başarılı olmamalı" dedi.

15:50 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Batılı ülkelerin, Rusya'nın Ukrayna'dan tahıl sevkiyatına engel olduğuna yönelik suçlamalarını reddettiklerini vurgulayarak, "Aksine, buna yol açan eylemlerde bulunan Batılı ülkeleri suçluyoruz" dedi.

15:20 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin Rusya'yı izole etmeye çalıştığını belirterek, "Gelişmiş ekonomilerdeki önemli teknolojik avantajların farkındayız. Bizi bundan mahrum bırakmak istiyorlar ancak günümüz dünyasında bu imkansız." dedi.

14:50 Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Rusya'nın saldırı düzenlediği Ukrayna'nın, bugün sadece kendi değil, Avrupa'nın da bağımsızlık ve egemenliği için mücadele verdiğini belirterek Ukrayna'nın güçlü bir dayanışmaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

14:20 Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Rusya'nın başlattığı savaşın derin izlerinin görüldüğü Kiev yakınlarındaki Buça ve Irpin şehirlerini ziyaret etti.

14:15 Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı kazanamayacağını ve Moskova yönetiminin herhangi bir barış anlaşmasının şartlarını dikte etmemesi gerektiğini söyledi.

13:13 Rusya: Ukrayna'ya ait 179 uçak, 127 helikopter, 3 bin 266 tank ve zırhlıyı yok ettik

12:30 Ukrayna'nın İrpin şehrindeki Devlet Vergi Üniversitesi, Rus saldırıları esnasında siviller için sığınak haline geldi.

12:02 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son bir günde 150 asker, savaşın başlamasından bu yana ise toplam 29 bin 600 askerini kaybettiğini bildirdi.



12:00 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, "Ukrayna'nın Rusya ile barış anlaşmasına varmak için topraklarının bir kısmından vazgeçmeli" imasında bulunan eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'in sözlerini, 1930'larda Nazi Almanya'sını yatıştırma politikasına benzeterek, "Kissinger'ın takvimi 2022 değil, 1938 gibi görünüyor. Bu arada 1938 yılında Kissinger, ailesi Nazi Almanya'sından kaçarken 15 yaşındaydı. Kissinger, o zaman kimseden, kaçmak veya savaşmak yerine Nazilere uyum sağlamanın gerekli olduğunu duymadı" dedi.

09:50 Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrei Rudenko, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle kendisine yönelik bazı yaptırımların kaldırılması karşılığında Ukrayna'dan gıda taşıyan gemiler için "insani koridor" açmaya hazır olduğu ifade etti.

09:30 Yunanistan'da çıkan yangında Ukraynalı mülteciler için toplanan insani yardım malzemeleri kullanılamaz hale geldi.

06:00 Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Karadeniz ve Azak Denizi'ndeki limanlardan sivil gemilerin güvenli çıkışı için her gün insani yardım koridoru açtıklarını bildirdi.

05:00 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Galler Prensi Charles, Romanya'daki Ukraynalı mültecileri ziyaret etti.

04:00 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasında arabuluculuk teklifinde bulunan ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Türkiye en başarılısı oldu." dedi.

03:00 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın Lviv kentinde kültürel faaliyetler üç ayı aşkın bir süre sonunda tekrar düzenlenmeye başladı. Maria Zankovetska Tiyatro Salonu'nda 'Teulis Şovu' isimli oyun sahnelendi.

02:00 Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Harkiv Oblastı'nın Vilhivka köyünde, saldırılar sonucu bir okul ağır hasar gördü.

01:00 Rusya saldırıları altındaki Ukrayna'nın Odessa kentindeki çocuklar, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın moral veren açık mektubuna cevap yazdı.

00:00 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'e tepki göstererek, Ukrayna'nın Rusya ile barış anlaşmasına varmak için topraklarından vazgeçmeyeceğini bildirdi.