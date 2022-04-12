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Dünya

Putin: Askeri operasyonumuz başarıya ulaşana dek sürecek

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki 'özel askeri operasyonda' hedeflerine ulaşacaklarından şüphelerinin olmadığını söyledi. Putin, 'Askeri operasyonumuz başarıya ulaşana dek sürecek.' dedi.

12 Nisan 2022 Salı 12:29 - Güncelleme: 12 Nisan 2022 Salı 12:29
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki "özel askeri operasyonda" hedeflerine ulaşacaklarından şüphelerinin olmadığını söyledi. Putin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri harekat ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Putin "Ukrayna'da Rusya karşıtı güçler ile çatışma kaçınılmazdı, sadece bir zaman meselesiydi. Askeri operasyon ile Rusya'yı koruyoruz, başka seçeneğimiz yoktu" ifadelerini kullandı.

Putin ayrıca savaşın ne kadar süreceği ile ilgili değerlendirmede bulunurken sonlandırılması yönünde herhangi bir tarih belirtmedi. Rus lider "Askeri operasyonumuz başarıya ulaşana dek sürecek" dedi.

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