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Dünya

Putin: Avrupa, Türkiye'ye minnettar olmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin 20 gün sonra yeniden bir araya geldi. İki lider Soçi'deki başbaşa görüşme öncesi açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Avrupa'daki gaz tüketicileri Türkiye'ye minnettar olmalı.' dedi.

5 Ağustos 2022 Cuma 15:37 - Güncelleme:
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Rusya Devlet Başkanı Putin, "Avrupa, Rusya'dan kesintisiz doğal gaz akışı nedeniyle Türkiye'ye minnettar olmalıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'ye yaptığı günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.

Rus Sanatoryum'daki görüşmesi, saat 15.20'de başladı.

Putin, Erdoğan ile Suriye krizi başta olmak üzere bölgesel konuların da ele alınacağını dile getirdi.

Putin, Türkiye'nin buradaki durumun normalleşmesine ciddi katkı sağladığını vurguladı.

Putin, "Avrupa, Rusya'dan kesintisiz doğal gaz akışı nedeniyle Türkiye'ye minnettar olmalıdır" dedi.

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