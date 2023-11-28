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Dünya

Putin: Başkenti Doğu Kudüs olan egemen Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz

Filistin Halkıyla Dayanışma Günü nedeniyle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a mesaj gönderen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Filistin'in kendi egemen devletlerini kurma yönündeki meşru haklarını destekliyoruz” dedi. Putin açıklamasında, 'halkınızın 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan kendi egemen devletlerini kurma yönündeki meşru haklarını kullanmasını destekleyen Rusya'nın tutarlı tutumunu yeniden teyit etmenin özellikle önemli olduğunu düşünüyorum” ifadelerine yer verdi

IHA28 Kasım 2023 Salı 17:25 - Güncelleme:
Putin: Başkenti Doğu Kudüs olan egemen Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Halkıyla Dayanışma Günü nedeniyle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a mesaj gönderdi. Filistin'in bağımsızlığına verdiği desteği yineleyen Putin, "Şu anda kanlı çatışma Filistin'in sivil halkına sayısız acılar yaşatırken, halkınızın 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan kendi egemen devletlerini kurma yönündeki meşru haklarını kullanmasını destekleyen Rusya'nın tutarlı tutumunu yeniden teyit etmenin özellikle önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Mesajında Rusya ile Filistin arasındaki ilişkilere de değinen Putin, "Ortak çabalarla geleneksel olarak dostane nitelikteki Filistin-Rusya ilişkilerinin ve çeşitli alanlardaki karşılıklı faydaya dayanan işbirliğinin gelişimini ortak çabalarla sağlayabileceğimize eminim. Bu şüphesiz ortak çıkarımızadır ve bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesiyle uyumludur. Sayın Devlet Başkanı, size sağlık ve başarılar, Filistinlilere ise anavatanlarında barış, esenlik ve refah temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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