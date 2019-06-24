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Putin başkomutanlık sıfatıyla orduya emri verdi: Savaş durumuna geçin

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu sabah saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, Rusya ordusunun savaş durumuna geçtiğini açıkladı.

  • İHA
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Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in başkomutan sıfatıyla bu emri verdiğini, Rusya ordusunun ülkedeki ve Orta Asya’daki tüm birlikleri, hava ve deniz kuvvetleri de dahil tüm organlarıyla savaş durumunda bulunduğunu belirtti.
 
Şoygu, bu durumun 24 ile 28 Haziran tarihleri arasında devam edeceğini bu süre zarfında Rusya ordusunun tüm birim ve organlarıyla ağır tatbikatlar gerçekleştireceğini sözlerine ekledi. Şoygu, yabancı ülke muhataplarının bu olağanüstü durum ile ilgili bilgilendirildiğini söylerken, Putin başkomutan sıfatıyla 2015 yılında da aynı emri vermişti.
 
Rusya Savunma Bakanlığı Merkez Komitesi ise Putin tarafından verilen savaş durumu emri ile Rus ordusunun askeri yeteneklerini gerçekleşecek olan 50’ye yakın tatbikatla arttırmayı hedeflediklerini belirtti.

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