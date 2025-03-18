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Dünya

Putin: Batılı mekanizmalara güvenilmemeli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesine yönelik tüm ülkelerden daha fazla yaptırım uygulandığını belirterek, 'Tam bir ticaret özgürlüğü, ödemeler, sermaye akışı umulmamalıdır ve yatırımcıların, girişimcilerin haklarını korumak için Batılı mekanizmalara güvenilmemelidir.' dedi.

AA18 Mart 2025 Salı 17:05 - Güncelleme:
Putin: Batılı mekanizmalara güvenilmemeli
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Putin, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Ticaret ve Sanayi Odası Genel Kurulu'na katılarak ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu.

Yaptırımların geçici bir süreç olmadığını ve Rusya'ya baskı yaratmak için kullanıldığını anlatan Putin, "Rus şirketlerine ve şahıslarına 28 bin 595 yaptırım uygulandı. Bu sayı, bu yaptırımların uygulandığı ülkelere yönelik tüm yaptırımlardan daha fazla." dedi.

Putin, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kaldırılsa bile engel yaratmaya yönelik başka adımların atılacağını belirterek, "Tam bir ticaret özgürlüğü, ödemeler, sermaye akışı umulmamalıdır ve yatırımcıların, girişimcilerin haklarını korumak için Batılı mekanizmalara güvenilmemelidir." diye konuştu.

GERİ DÖNMEK İSTEYENLER İÇİN TALİMAT

Rusya'dan ayrılan bazı önemli sektörlerin Rus şirketleri tarafından doldurulduğunu kaydeden Putin, Rus hükümetine, Rusya'ya dönmek isteyen Batılı şirketlerin izlemesi gereken süreçle ilgili çalışma yapma talimatı verdi.

Putin, ülkesinde yıllık bazda yüzde 10'un üzerine çıkan enflasyona ilişkin de konuşarak, Rus ekonomisinde soğuma sürecinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Enflasyonun kontrol altına alınması ve işsizlik oranının mevcut seviyede korunması gerektiğine işaret eden Putin, "Bazı sektörlerde dengesizlik yaşanmaması, kilit makro parametrelerin bozulmasını önlemek en önemli görevimizdir." dedi.

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