Putin: Biz her zaman ambargolara karşı çıktık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ile Moskova'da bir araya geldi.

Başkent Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda Diaz-Canel ile gerçekleştirdiği görüşmenin başında konuşan Putin, 3 yıl önceki görüşmeden bu yana Rusya-Küba ilişkilerinin gelişmeye devam ettiğini belirtti.

Devlet kurumları arasında iş birliğinin sürdüğünü kaydeden Putin, 2030 yılına kadar gerçekleştirilmek üzere pek çok ortak proje planlandığını dile getirdi.

Putin, "Biliyorsunuz, Sovyetler Birliği ve Rusya her zaman, bugün de Küba halkının bağımsızlık, egemenlik mücadelesini destekledi, destekliyor. Biz her zaman çeşitli kısıtlamalara, ambargolara, ablukalara karşı çıktık. Her zaman Küba'yı uluslararası platformlarda destekledik. Küba'nın da Rusya'ya karşı aynı pozisyonu aldığını görüyoruz." diye konuştu.

Bütün bunların Fidel Castro tarafından kurulan geleneksel dostluğun sonucu olduğuna dikkat çeken Putin, Castro'nun çok aydın bir kişi ve hayatta iken onunla görüşmesinin kendisi için çok faydalı ve ilginç olduğunu anlattı.

"RUSYA'NIN YAPTIĞI TÜM ÇALIŞMALARI TAKDİRLE KARŞILIYORUZ"

Diaz-Canel de Rusya ve Küba'nın tek taraflı yaptırımlara maruz durumdayken bu ziyareti gerçekleştirmesinin önem taşıdığını vurgulayarak, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımları sürekli kınadıklarını dile getirdi.

Washington'un kendi toprakları dışındaki savaşlarda manipülasyon yaparak "kurtarıcı görünmek" için fırsat bulmaya çalıştığını kaydeden Diaz-Canel, "Dünyanın çok kutupluluğa doğru ilerlemesi için Rusya'nın yaptığı tüm çalışmaları takdirle karşılıyoruz." dedi.

Moskova'nın her zaman Havana'ya güvenebileceğini söyleyen Diaz-Canel, küresel meselelerdeki bakış açılarında ve yaklaşımlarında iki ülkenin hem fikir olduğunun altını çizdi.

Putin ve Diaz-Canel, Moskova'da eski Küba Devlet Başkanı Fidel Castro için yapılan anıtın açılışına da katıldı.

Küba lideri, Rusya Parlamentosunda da milletvekillerine hitap etti.