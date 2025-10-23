İSTANBUL 22°C / 18°C
Dünya

Putin: Budapeşte'yi ABD önerdi, diyaloğa devam etmek istiyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşme teklifinin ABD tarafından geldiğini belirterek, 'Temaslarda bulunmak, savaşı devam ettirmekten daha iyidir.' dedi.

AA23 Ekim 2025 Perşembe 18:43 - Güncelleme:
Putin: Budapeşte'yi ABD önerdi, diyaloğa devam etmek istiyoruz
Putin, başkent Moskova'da düzenlenen bir etkinliğin ardından Rus basın mensuplarının gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarının Rus ekonomisini kayda değer bir şekilde etkilemeyeceğini belirten Putin, küresel piyasalarda Rus petrolünün hızlı bir şekilde azalması halinde enerji fiyatlarında artış yaşanacağını söyledi.

Putin, yaptırımların Rusya'ya yönelik baskı aracı olarak kullanıldığını, ABD'nin söz konusu adımla ilişkilere zarar verdiğini ifade etti.

UKRAYNA'NIN UZUN MENZİLLİ FÜZELERLE OLASI SALDIRISI

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Budapeşte'de gerçekleştirilmesi planlanan zirveyi iptal ettiğine dair açıklamasını değerlendiren Putin, "Hem görüşmenin kendisi, hem de görüşme yeri ABD tarafından teklif edilmişti." dedi.

Putin, Trump'ın söz konusu zirveyi "muhtemelen" ertelediği yorumunda bulunarak, "Temaslarda bulunmak, savaşı devam ettirmekten daima daha iyidir. Bu nedenle her zaman diyaloğun devam etmesini destekledik ve şimdi de destekliyoruz." diye konuştu.

Zirveye yoğun bir şekilde hazırlık yapılması gerektiğini belirten Putin, söz konusu çalışmaların öncelikle iki ülke dışişleri bakanları nezdinde başlatılmasının önemini vurguladı.

Ukrayna'nın uzun menzilli füzelerle Rusya topraklarının iç kesimlerine yönelik saldırı gerçekleştirmesi halinde gerginliğin tırmanacağına işaret eden Putin, "Rusya buna sert, ciddi ve bunaltıcı bir şekilde yanıt verecektir." ifadesini kullandı.

