İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2022 Salı / 21 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Putin canlı yayında resmen duyurdu: Minsk Anlaşması artık yok!
Dünya

Putin canlı yayında resmen duyurdu: Minsk Anlaşması artık yok!

Canlı yayında gazetecilerin sorularını cevaplandıran Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Minsk Barış Anlaşması artık yok. Ukrayna'nın askerden arındırılması lazım. Ukrayna'nın NATO'ya girmesi Rusya için büyük bir tehdit.' dedi.

22 Şubat 2022 Salı 19:32 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 19:47
ABONE OL

Vladimir Putin, Ukrayna-Rusya krizi hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Putin'in açıklamalarından satır başları:

Şayet ortaklarımız, Ukrayna'nın daha fazla silahlanmasına yol açarlarsa başka bir süreç söz konusu olarak bu konu ele alınmakta. Ukrayna'nın silahsızlandırılması bizler için önemli bir konu

Minsk Barış Anlaşması artık yok. Ukrayna'nın askerden arındırılması lazım.

Ukrayna'nın NATO'ya girmesi Rusya için büyük bir tehdit.

Şayet gerek duyarsak askerlerimizi Donbas'ta kullanırız.

Ukrayna nükleer yetkinliğe sahip, dolayısıyla oldukça kolay biçimde nükleer silah edinebilirler.

Donetsk ve Luhansk'daki anlaşmazlıkların müzakere yoluyla çözülmesini bekliyoruz. Şimdilik mümkün görünmese de gelecekte başarılı olacağız.

Kiev yönetimi Kırım halkının iradesini kabul etmeli.

Rusya Federal Meclisinden Rus ordusunun yurtdışında konuşlandırılmasına yeşil ışık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus ordusunun yurtdışında konuşlandırılmasında dair talebi Federal Meclis tarafından onaylandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus ordusunun yurtdışında konuşlandırılmasında dair talebi Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federal Meclis tarafından onaylandı. Meclis'in söz konusu kararı oy birliğiyle aldığı ifade edilirken, Rus ordusunun Ukrayna'nın Donbass bölgesinde konuşlanması için hiçbir engel kalmadı.

Öte yandan Rusya dün Ukrayna'nın doğusundaki Donbass Bölgesi'nde tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlıklarını tanımıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.