Putin canlı yayında resmen duyurdu: Minsk Anlaşması artık yok!

22 Şubat 2022 Salı 19:32 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 19:47

Vladimir Putin, Ukrayna-Rusya krizi hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Putin'in açıklamalarından satır başları:

Şayet ortaklarımız, Ukrayna'nın daha fazla silahlanmasına yol açarlarsa başka bir süreç söz konusu olarak bu konu ele alınmakta. Ukrayna'nın silahsızlandırılması bizler için önemli bir konu

Minsk Barış Anlaşması artık yok. Ukrayna'nın askerden arındırılması lazım.

Ukrayna'nın NATO'ya girmesi Rusya için büyük bir tehdit.

Şayet gerek duyarsak askerlerimizi Donbas'ta kullanırız.

Ukrayna nükleer yetkinliğe sahip, dolayısıyla oldukça kolay biçimde nükleer silah edinebilirler.

Donetsk ve Luhansk'daki anlaşmazlıkların müzakere yoluyla çözülmesini bekliyoruz. Şimdilik mümkün görünmese de gelecekte başarılı olacağız.



Kiev yönetimi Kırım halkının iradesini kabul etmeli.



Rusya Federal Meclisinden Rus ordusunun yurtdışında konuşlandırılmasına yeşil ışık



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus ordusunun yurtdışında konuşlandırılmasında dair talebi Federal Meclis tarafından onaylandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus ordusunun yurtdışında konuşlandırılmasında dair talebi Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federal Meclis tarafından onaylandı. Meclis'in söz konusu kararı oy birliğiyle aldığı ifade edilirken, Rus ordusunun Ukrayna'nın Donbass bölgesinde konuşlanması için hiçbir engel kalmadı.

Öte yandan Rusya dün Ukrayna'nın doğusundaki Donbass Bölgesi'nde tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlıklarını tanımıştı.