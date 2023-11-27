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Dünya

Putin devreye girdi, Hamas serbest bıraktı

Hamas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çabalarına yanıt olarak bir Rus esiri serbest bıraktığını açıkladı.

AA27 Kasım 2023 Pazartesi 01:38 - Güncelleme:
Putin devreye girdi, Hamas serbest bıraktı
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Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, Filistin meselesi konusundaki hassasiyeti dolayısıyla Rusya'nın tutumu takdir edildi. Açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in çabalarına yanıt olarak Rus bir esirin serbest bırakıldığı bildirildi.

G20 ZİRVESİNDE 'ŞOK EDİCİ' OLARAK ADLANDIRMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin G20 Liderler Zirvesi kapsamında yaptığı konuşmada Filistin ile İsrail arasında devam eden çatışmaya yönelik önemli açıklamalarda bulunmuştu. Savaşın her zaman trajik bir olay olduğunu belirten Putin, 'Bu savaşın, can kaybının şoke edici olduğunu anlıyorum. 2014'te Ukrayna'daki kanlı darbe ve ardından Kiev rejiminin Donbas'ta kendi halkına karşı yürüttüğü savaş, bu şok edici değil mi? Filistin'de, Gazze Şeridi'nde sivillerin katledilmesi şok edici değil mi? Doktorların, çocuklar üzerinde ameliyatlar yapması, çocukların vücudunda anestezi olmadan neşter kullanması şok edici değil mi? Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Gazze'nin büyük bir çocuk mezarlığına dönüştüğünü söylemesi şok edici değil mi?" ifadelerini kullanmıştı.

'ARABULUCULUK GÖREVİNİ ABD'NİN TEKELİNE BIRAKMAYACAĞIZ'

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS grubu liderleri, işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ele almak için olağanüstü toplanmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada, "BRICS başkanlığı dönemimizde İsrail-Filistin sorununun çözümü için temaslar başlatacağız. ABD arabuluculuk görevini tekeline almak istiyor" şeklinde konuşmuştu.

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