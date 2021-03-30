Star.com.tr 30 Mart 2021 Salı 21:28 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 21:29

Rusya Devlet Duması'nın uluslararası ilişkiler komitesi başkanı Leonid Slutsky, başkana hakaret edenlere verilen cezaların daha da sertleştirmesi gerektiğini söyledi.

Slutsky verdiği bir röportajda "Belçika'da, Fransa, Almanya'da bu suçu işleyenlere 45.000 eoruya kadar para cezası ile üç ay ile beş yıl arasında hapis cezası veriyorlar. Putin'e hakaret edenlerin cezalarını daha da arttırmalıyız." dedi.

Milletvekili, Başkan Putin ülkeyi ve hepimizi savunuyor. Bu nedenle, devletimizin başkanını bu tür affedilmez hakaretlerden korumak için yasalarımızın çok daha sert olması gerekiyor." dedi.

Şu anda, Rus Ceza Kanunun 319. maddesi gereğince resmi görevlerini yerine getiren veya resmi görevleri yerine getirmekle bağlantılı olan iktidar temsilcisine hakaret etmenin 40.000 rubleye (524 $) kadar para cezası veya 360 saate kadar zorunlu çalışma ile cezalandırılıyor.

Kırım'ı ilhak

Ukrayna'daki iktidar boşluğu, Putin'e bir fırsat tanıdı.

Şubat 2014'te Kırım'ın ani bir şekilde ele geçirilmesi, Putin'in şimdiye kadarki en büyük zaferi ve Batı'ya vurduğu en büyük darbeydi.

Rusya, dünya izlerken komşu bir ülkenin bir kısmını ele geçirirek gücünü gösterdi. Rusya durdurulamazdı.

Kırım hareketi öylesine bir yerden gelmedi.

Putin, Rusya'nın siyasi yayılmacılığını 'yakın yurt dışında' test etti, özellikle Sovyetler'in dağılmasının ardından ortaya çıkan bağımsız devletler halen Rusya'nın doğal etki alanı olarak görülüyor. 2008'deki Gürcistan krizinde görülen başarısı da bunu gösteriyor.

5. Medyayı ele geçirdi

Putin göreve geldikten sonra üç ay içinde medyayı kontrolü altına aldı.

Medyayı kontrol etmesinin hem eleştirenlerin etkisini kesmek hem de anlatımı kendi lehine çevirmek açısından avantajları oldu.

100 milyon kişi tarafından izlenen ve ülkenin yüzde 70'ine ulaşan NTV, Putin'in ilk kurbanı oldu. Ancak sonuncu da değildi.

Bugün Ruslar sadece Putin'in göstermek istediklerini izleyebiliyor.

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