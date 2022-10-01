Putin dünyaya meydan okudu, tepkiler peş peşe geldi! ABD'den Ukrayna'yı sarsan açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, canlı yayında Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'yı ilhak ettiğini açıkladı. Putin'e tepkiler peş peşe gelirken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, NATO'ya katılım ile ilgili hızlandırılmış başvuru belgesini imzaladı. Yaşananların ardından çok sayıda ülke ilhaka tepki gösterirken ABD ve NATO'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Öte yandan ABD basınında "Zelenski, şimdiye kadarki en kötü fikre sahip" başlıklı bir haber yer aldı. Haberde, "NATO buna uysaydı, daha önce hiç görmediğimiz bir savaş başlayacaktı." denildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 4 bölgenin ilhakına ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüm zorluklara karşı Rusya'ya bağlıklarını korudular bunu hiç kimse yok edemez. Ne Ukrayna ne Batı bizim birliğimizi ortak geleceğimizi elimizden alamaz" sözlerini kullanmıştı.

"RUSYA YENİDEN DOĞDU"

Söz konusu bölgelerdeki halkın gerçek ve umutlu yüzlerini görebildiğini söyleyen Putin, "Batı'ya baktığımda, onların kendi isteklerini kabul ettirmeye çalıştıklarını görüyorum. Rusya'nın umutsuzluğa kapılacağını düşündüler. Ama Rusya yeniden doğdu" dedi.

BATI'YA SERT ÇIKIŞ

Batı'nın dünyada yaptığı katliamlardan bahseden Putin, "İnsanları hayvanlar gibi katlettiler. Bu kabul edilemez. 20. yüzyılda koloni karşıtı bir anlayışı benimseyen de yine bizim ülkemiz. Biz kendi halkımızın yok olmasına izin vermeyeceğiz. Ahlaki değerlerimiz bunlara izin vermez. Rusya kültürü buna izin vermeyecektir.

TÜRKİYE KIRIM'I HATIRLATTI: TANIMIYORUZ

Putin'in bu açıklamalarına tepki yağdı.

Türkiye'den yapılan açıklamada, "Türkiye, 2014 yılında yapılan gayrı meşru bir referandumla Kırım'ın Rusya tarafından ilhakını tanımamış, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine verdiği güçlü desteği her vesileyle vurgulamıştır. 2014 yılında benimsediğimiz bu tutum doğrultusunda, Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını reddediyoruz.

Uluslararası hukukun yerleşmiş ilkelerinin ağır bir ihlali olan bu kararın tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildirG iderek daha vahim boyutlar alan savaşın müzakereler yoluyla ulaşılacak adil bir barış temelinde çözüme kavuşturulmasına olan desteğimizi yineliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İngiltere ve ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar gelirken; İtalya Moldova, Japonya, İsrail, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kanada gibi çok sayıda ülkeden de kınama açıklamaları geldi.

NATO'DAN ÜYELİK AÇIKLAMASI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'da ilhak ettiği toprakları Rusya'nın parçası olarak asla tanımayacaklarını duyurdu. Ukrayna'nın üyelik başvurusu hakkında Stoltenberg, "Ukrayna'nın kendi yolunu, ne tür bir güvenlik düzenine gireceğini seçme hakkı vardır." dedi.

İlhak kararını "güç değil, zayıflık göstergesi" olarak gören Stoltenberg, "Bu, savaşın planlandığı gibi gitmediğinin ve Putin'in stratejik hedeflerinde tamamen başarısız olduğunun itirafıdır." diye konuştu. Stoltenberg, Ukrayna'nın üyeliğine sadece 30 NATO üyesinin karar verebileceğini, üyelik için oy birliği gerektiğini kaydetti.

Putin'in resti sonrası, Zelenski ise, ülkesinin NATO'ya hızlandırılmış katılım başvurusunu imzalarken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görevde olduğu sürece Moskova ile hiçbir müzakerede bulunmayacaklarını söyledi.

ABD'DEN ZELENSKİY'E ŞOK!

ABD'den Ukrayna'ya şok etkisine neden olacak bir açıklama geldi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna'nın NATO üyelik başvurusunun başka bir zaman ele alınması gerektiğini, şu anda en önemli yardımın sahada destek olduğunu kaydetti.

Ukrayna'nın NATO'ya hızlandırılmış katılım başvurusunu değerlendiren Sullivan, "ABD uzun yıllardır NATO'nun açık kapı politikasını destekliyor. NATO üyeliğine yönelik kararı, 30 müttefik ve katılmak isteyen ülke kendi arasında alır. Ukrayna'ya yardımların en iyi yolunun doğrudan sahaya yardım olduğu görüşündeyiz ve NATO'ya üyelik başvurusu başka bir zaman ele alınmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİĞİMİZ BİR SAVAŞ BAŞLARDI"

Öte yandan, ABD merkezli Newsweek dergisi, "Zelensky, şimdiye kadarki en kötü fikre sahip" başlıklı bir haber yayınladı.

Zelenski'nin NATO'ya katılma isteği ile ilgili , "NATO buna uysaydı, daha önce hiç görmediğimiz bir savaş başlayacaktı: Sonsuz birlikler, tank akıntıları, savaş uçaklarının kapladığı bir gökyüzü." ifadeleri yer aldı.

Yazıda, "Kesin olarak bir ülkeyi savaşa sokmak, tüm ittifakı savaşa dahil eder. Bu; ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Almanya ve Karadağ da dahil olmak üzere tanklar, bombalar, topçular, HIMARS, insansız hava araçları anlamına gelir." ifadeleri yer aldı.

BİDEN, RUSYA'NIN UKRAYNA TOPRAKLARINDAN YENİ İLHAKLARINI ELEŞTİRDİ

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna topraklarından yaptığı yeni ilhaklar konusunda Rusya'yı eleştirerek NATO müttefiklerinin her karış toprağını savunmaya hazır olduklarını söyledi.

Beyaz Saray'da basının karşısına çıkan Biden, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki bölgelerde referandum ve ilhak kararları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Biden, NATO müttefiklerinin "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve onun pervasız sözleri ve tehditlerinden yılmayacağını" belirterek, "Bizi korkutmuyor ve korkutamayacak." diye konuştu.

Putin'in saldırganlığına karşı koyma kararlılığında birleşen NATO müttefikleriyle yakın temas halinde olduğuna işaret eden Biden, "Şunu tekrar söylemek istiyorum; Amerika, NATO müttefiklerimizle birlikte NATO topraklarının her bir karışını savunmaya tamamen hazırdır. Sayın Putin, her karışının ne olduğunu yanlış anlamayın." dedi.

Biden, ABD'nin Ukrayna'nın savunması için, Kongre'den 13 milyar dolar yeni bir yardım dahil askeri teçhizat sağlamaya devam edeceğini bildirdi.

Rusya, Kırım'dan sonra Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini de referandum ile ilhak ettiğini duyurmuş, Putin, başkent Moskova'da bugün düzenlenen törende, Rus yanlısı sözde yönetimlerin başkanları ile anlaşmalar imzalamıştı.