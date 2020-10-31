Putin Ermenistan'a destek verecek mi? Rus uzman Renat: Paşinyan'ın şarkısı sona erdi

star.com.tr 31 Ekim 2020 Cumartesi 17:09 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 17:09

İşgal ettiği Karabağ topraklarında bozguna uğrayan Ermenistan, kalleşçe yerleşim yerlerini hedef alırken, çeşitli yalanlarla uluslararası kamuoyunun desteğini yanına çekmeye çalışıyor.



Öte yandan Rusya ya da NATO ortaklarından birinin savaşa 3. taraf olarak girmesi için, adeta dünyaya yalvarıyor.

Paşinyan'ın Rusya'dan beklediği destekle ilgili Azvision'a değerlendirmelerde bulunan Rus siyaset bilimci Savin Renat, 'Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sadece korku içinde ve Rusya'nın dikkatini çekmek için ne yapacağını bilmiyor. En azından herhangi bir yardım veya tepki bekliyor. Ancak, tüm girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğunu düşünüyorum. Paşinyan, Putin için istenmeyen adam.' ifadelerini kullandı.

Ermenistan ordusu artık neredeyse tüm cephe savaşlarında yenildiğini ve ezildiğini belirten Renat'a göre, Paşinyan da yolunu tamamen kaybetmiş ve yapabileceği tek şey kirli provokasyonlara başvurmak.

Aslında bu, Ermenistan 'liderinin' asıl kişiliğidir. O bir sokak sabotajcısı. Ama zaman değişti. Şimdi Paşinyan korkuyor ve Azerbaycan'ın Ermenistan sınırlarına yakın olduğunu iddia ederek Putin'den askeri yardım istiyor. Güvenlik ve Rusya'nın çıkarları gibi konulara "ağabey"İ dahil etme girişimleri var.

Rus uzmana göre, Paşinyan'ın Kremlin'den talebi neredeyse hiçbir sonuç vermedi. Şimdi Azerbaycan'ın Ermenistan'da misilleme yapacağından korkuyor.

Korkak başbakan (Paşinyan) günahlarını ve tüm suçlarını biliyor. Azerbaycan, Gence ve Berde'de sivilleri hedef alan saldırılar için onu affetmeyecek. Bu nedenle cezadan çok korkuyor. Şimdi her şey karıştı. Paşinyan'nın Azerbaycan Ordusu'na karşı aşırı korkusu ve Kremlin'i Bakü'yle karşı karşıya getirme girişimleri var. Ancak, Paşinyan'ın şarkısı sona erdi. Rusya'da, Paşinyan'ın iktidardan gideceği konuşuluyor.

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