İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ekim 2021 Çarşamba / 21 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,4862
  • EURO
    11,0512
  • ALTIN
    547.139
  • BIST100
    1519.25
Dünya

Putin, Esed için İsrail ile görüştü!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İsrail Başbakanı Naftali Bennett'ten, Rus şirketlerinin Suriye'nin yeniden inşasında yer almasının önünü açmak için ABD'yi Esed rejimine yönelik yaptırımların bir kısmını hafifletmeye teşvik etmesini istediği belirtildi.

AA27 Ekim 2021 Çarşamba 21:34 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 21:34
ABONE OL

Amerikan Axios sitesinde adı açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırılan haberde, Putin'in Rusya'nın etkisini artırmak ve gelir elde etmek için Rus şirketlerinin Suriye'nin yeniden inşasındaki büyük projeleri almasını istediğini ifade etti.

Putin'in 22 Ekim'de Rusya'nın Soçi kentinde yaptığı görüşmede, Bennett'e bazı Rus şirketlerin ABD yaptırımlarından etkilenmek istemedikleri için Suriye'de iş yapmaktan korktuğunu dile getirdiği aktarıldı.

Görüşmede Putin'in Bennett'ten ABD'yi Esed rejimine yönelik yaptırımların bir kısmını hafifletmeye teşvik etmesi talebinde bulunduğu kaydedildi.

Rusların, hâlihazırda ABD yaptırımları altında olması nedeniyle İran şirketlerinin büyük projeleri almasının önünü açtığı ve böylece İran'ın Suriye'deki etkisini artırdığını ileri sürdüğüne işaret edildi.

Haberde, Rusların İsrail'in İran'ın Suriye'deki kontrolünü zayıflatma konusundaki ilgisinin, Bennett hükümetini ABD yönetimini yaptırımları hafifletmeye zorlamaya teşvik edeceğini umduğuna dikkati çekildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.