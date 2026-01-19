Putin, Gazze Barış Kurulu'na davet edildi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Gazze barış planı çerçevesinde oluşturulan "Barış Kurulu"na davet edildiğini belirterek, "Bu teklifin tüm detaylarını inceliyoruz. Amerikan tarafıyla tüm detayların açıklığa kavuşturulması için temasların olacağını umuyoruz." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland ile ilgili planlarına değinen Peskov, bu durumu yakından takip ve analiz ettiklerini aktardı.

Peskov, Trump'ın "Grönland'daki Rus tehdidini ortadan kaldırma niyetinde olduğu" yönündeki açıklamasıyla ilgili soruyu yorumsuz bırakarak, "Bazı uluslararası uzmanlara göre, Trump, Grönland'ın Amerikan topraklarına dahil edilmesiyle ilgili meseleyi çözerek tarihe ismini yazdıracak ve sadece Amerikan tarihine değil, dünya tarihine de ismini yazdıracak. Bunun iyi olup olmadığını tartışmadan, uzmanların görüşüne katılmamak zor." şeklinde konuştu.

AB'den ABD'ye ekonomik bazuka Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile temas etmeyi planlamadığını, ancak gerektiğinde bunun hızlı şekilde organize edileceğini dile getiren Peskov, "Rodriguez ile diplomatik kanallar aracılığıyla sürekli temas halindeyiz." ifadesini kullandı.

Dmitriy Peskov, Putin'in Rusya'da bugün kutlanan Epifani Günü'nde geleneksel olarak suya girip çıktığını bildirdi.

Peskov, Putin'in Gazze barış planı çerçevesinde oluşturulan "Barış Kurulu"na davet edilip edilmediği yönündeki soruya ise "Putin de diplomatik kanallar aracılığıyla Barış Kurulu'na katılma teklifi aldı. Şu anda bu teklifin tüm detaylarını inceliyoruz. Amerikan tarafıyla tüm detayların açıklığa kavuşturulması için temasların olacağını umuyoruz." yanıtını verdi.

- GAZZE'DEKİ "BARIŞ KURULU"

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, yeni yapılandırmada "Barış Kurulu", "Barış Kurulu Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

Bu kapsamda Trump, başkanlığını yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.