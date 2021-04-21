Putin gemileri yaktı! Tarihi rest: Hiç olmadıkları kadar pişman olacaklar

AA 21 Nisan 2021 Çarşamba 13:26 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 13:58

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus parlamentosunun alt ve üst kanadı üyeleri ile diğer siyasilerin katıldığı yıllık Federal Meclis toplantısına gelerek konuşma yaptı.

Putin, Rusya'nın kendisine yönelik provokasyonlara sert ve hızlı biçimde karşılık vereceğini ifade etti.

Putin, "Rusya'ya karşı herhangi bir kışkırtıcı eylem düzenleyenler, uzun süredir hiçbir şeyden pişman olmadıkları kadar pişman olacaklar." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı, Moskova'nın, diğer ülkelerle iyi ilişkiler kurmaya çalıştığını ve hiçbir yabancı devletin Rusya'nın kırmızı çizgilerini geçmemesini umduğunu söyledi.