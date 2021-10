Putin gözdağı verdi! Şehirleri haritadan silebilir: Alarm durumundalar

Hürriyet 15 Ekim 2021 Cuma 12:04 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 12:04

Dünya yaklaşık iki yıldır tabiri caizse koronavirüs ile yatıp koronavirüs ile kalkıyor. Ancak 4 milyondan fazla cana mal olan Kovid-19 gezegenimizi tehdit eden tek konu değil.

Hürriyet'in haberine göre, özellikle son yıllarda ülkeler arasında artan gerilim ve askeri yatırımların hızla artması uzmanları bir hayli eleştiriyor. Rus lider, Vladimir Putin'den gelen açıklamalar ise tehlikenin ne boyutta olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

BU SÖZLERLE GÖZDAĞI VERDİ

ABD tarafının Anti Balistik Füze Anlaşması'ndan çekilmesinin ardından Rusya ile ABD arasında silahlanma yarışı başladığını belirten Putin barıştan yana olduklarını vurguladı. Ancak Rus ordusunun envanterinde bulunan silahları ABD ile kıyaslayarak adeta gözdağı verdi.

'HER ZAMAN ALARM DURUMUNDALAR'

Moskova'daki bir enerji forumunda konuşan Putin, şehirleri haritadan silebilecek güçteki hipersonik füzeler hakkında 'Bu sadece hipersonik değil, kıtalararası bir füze ve Rusya'da zaten alarm durumundalar' dedi.

Rusya'nın geliştirdiği füzelerin ABD'deki versiyonlarına oranla 5 kat daha hızlı olduğunun altını çizen Putin'in sözleri kısa sürede dünya gündemine oturdu.

'DÜNYA SAVAŞI KORKULARINI ARTIRDI'

İngiliz Mirror gazetesi bu gelişmeyi 'Putin'in hipersonik silahlara sahip olduğuyla övünmesi, ABD ile askeri bir çatışma ve Batı ile potansiyel bir 3. Dünya Savaşı'na ilişkin korkuları artırdı' sözleri ile okurlarına duyurdu.

RUSYA'NIN YENİ NESİL SAVAŞ MAKİNELERİ

Ancak bu füze Rusya'nın dikkat çeken tek silahı değil! İşte Rusya'nın yeni nesil savaş makineleri...

ABD SAHİLLERİNDE TSUNAMİ YARATABİLİR

Geçtiğimiz aylarda Putin'in ABD sahillerinde tsunami yaratabilecek 'Poseidon' isimli nükleer torpidoyu Kuzey Kutbu'nda test etmeye başladığı ortaya çıkmıştı. Resmi adı 2M39 olan "Poseidon" dünyanın en büyük torpidosu olarak nitelendiriliyor ve ABD sahillerinde tsunami yaratabilecek kapasitede olduğu belirtiliyor.

30 HEDEFİ AYNI ANDA TAKİP EDEBİLİYOR

Su-57 Avcı Uçakları, 30 hava hedefini aynı anda takip edebiliyor. Bunun uçağın her kısmına yerleştirilen antenler sayesinde gerçekleşebildiği belirtiliyor.

NATO STANDARTLARINA ULAŞTI

Rusya T-14 Armata 'Super Tank' ile NATO standartlarına ulaştı. 3 mürettebata ev sahipliği yapan tankın topu tam otomatik özelliğe sahip. Tankın otomasyon özelliği sayesinde mürettebat sayısı azalmış durumda. Örneğin ABD'nin M1 Abrams tankı bu nedenle 4 kişi tarafından kullanılabiliyor.

154 mm topa ev sahipliği yapan tankın NATO envanterindeki zırhlı araçlara karşı büyük bir tehdit oluşturduğu düşünülüyor. Tank sahip olduğu anti füze özelliği sayesinde Batılı uzmanlar tarafından en iyi korunan modellerden biri olarak gösteriliyor.

S-500'ÜN ÜRETİMİNE BAŞLADI

Rosteh'in CEO'su Sergei Chemezov Rusya'nın S-500 füze savunma sisteminin üretimine başladığını duyurmuştu. Gelen ilk bilgilere göre, S-500, 600 kilometre ötedeki hedefleri vurma kabiliyetine sahip olacak.

S-500 tek seferde 10 hedefe kadar kilitlenebilecek ve hızları saniyede 7 kilometreyi aşmayan balistik hedefleri vurabilecek.

'YAPAY İSKELET' DÖNEMİ

Rus ordusunun askerlerin ağır teçhizatları taşımasına ve makineli tüfekle şarjör değiştirmeden 700 atış yapılmasına imkân tanıyan modern askeri iskeletlerinin yepyeni fotoğrafları yayınlandı.

Söz konusu sistem 35 kilo yükü saatlerce taşımaya imkan veriyor. Rus basınında yer alan haberlere göre, cihaz şimdiden Suriye'de kullanılmaya başlandı.

Rusya, 'super bomber' olarak da anılan yeni nesil bombardıman uçağı Tu-160M2 Blackjack'i geçtiğimiz yıl görücüye çıkarmıştı.

EMEKLİ AMİRAL TARİH VERİP UYARMIŞTI

ABD'li emekli amiral James Stavridis ve gazeteci Elliot Ackerman'ın kaleme aldığı'2034: A Novel of the Next World War' (2034 Dünya Savaşı senaryosu) isimli kitap, geçtiğimiz dönemde yeni bir dünya savaşı çıkarma potansiyeline sahip bölge olarak Güney Çin Denizi gösterilmiş uzmanlar ise Rusya uyarısında bulunmuştu.

Söz konusu kitap böyle bir savaşın yaşanması durumunda hangi silahların kullanılabileceği hakkında da bilgiler sunuyor. Buna göre, savaş alanına otonom yani insansız askeri araçlar hakim olacak.

Stavridis ve Ackerman konvansiyonel savaşın yanı sıra böyle bir çatışmada bir ilk yaşanacağı görüşünde. İkiliye göre, bu ölçekte bir savaşta iki tarafta 'düşman sistemleri'ni saf dışı bırakmak için geniş çaplı hack saldırıları düzenleyecek.

PUTİN'İN BEKLEDİĞİ FIRSAT

Politico'dan Maximilian Terhalle'ye göre ise ABD - Çin savaşı Rusya Devlet Başkanı Putin'in yıllardır beklediği fırsatı tabiri caizse 'altın tepside' sunabilir.

'Bir ABD-Çin savaşı muhtemelen ABD'nin ekonomik ve askeri yeteneklerinin tamamını olmasa da çoğunu emecek ve sonuç olarak Avrupa'da caydırıcılık sağlama konusundaki güvenilirliğini büyük ölçüde baltalayacaktır' diyen Terhalle'ye göre, böyle bir çatışma Putin'e Rusya'nın 1991'de Soğuk Savaş'ın sonundaki yenilgisini telafi etmek için fırsat sağlayacak.