Putin, Güvenlik Konseyinde Suriye'yi görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında Suriye meselesini görüştü.
- AA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in Güvenlik Konseyi üyeleri ile Suriye Anayasa Komitesinin oluşturulması sonrası Suriye meselesinin çözümü konusunu görüştüğünü bildirdi.
Peskov, toplantıda, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) sona ermesi sonrası güvenliğin sağlanması konusunun ele alındığını kaydetti.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye Anayasa Komitesinin oluşturulduğunu ve gelecek haftalarda komitenin Cenevre'de toplanacağını açıklamıştı.
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