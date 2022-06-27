Rusya lideri Putin'in Ukrayna'daki harekatın genel komutanı olarak atadığı "Halep Kasabı" lakaplı General Alexander Dvornikov'un görevden alındığı öğrenildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı bir süredir hakkında pek çok spekülasyon üretilen Dvornikov'un akıbetini açıkladı.

Savaşın ikinci dönemi olarak anılan ve Rus birliklerinin topyekûn Ukrayna'nın doğusunu hedef alması ile başlayan savaşın yönetimi Putin tarafından General Alexander Dvornikov'a verilmişti.

Kremlin'in Dvornikov ve Hava Kuvvetleri Komutanı General Andrei Serdyukov da dahil çok sayıda generali görevden aldığı açıklandı.