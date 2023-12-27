Putin: Hindistan'la ticaret hacmimiz hızla arttı

Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret eden Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile Kremlin'de görüştü.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Ukrayna dahil "sıcak noktalar"daki gelişmelere dair yaklaşımını bildiklerini söyledi.

Ukrayna konusunda Modi'yi birçok defa bilgilendirdiğine işaret eden Putin, "Bu sorunu barışçıl yollarla çözmek için mümkün olan her şeyi yapma arzusunun farkındayım." dedi.

Putin, Rusya ile Hindistan arasındaki ticaret hacminin hızla arttığına dikkati çekerek, "Ticaret hacmimiz üst üste ikinci yılda da istikrarlı bir hızla büyüyor. Bu yıl, geçen yıla kıyasla daha da hızlı büyüyor. Herkesin bildiği gibi esas artış enerjide, petrol, petrol ürünlerinde, kömürde oluyor ancak yüksek teknoloji alanlarında da çalışmalar yürütüyoruz." diye konuştu.

Bakan Jaishankar da iki ülke arasındaki ticaret hacminin 50 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Bunun, ortaya çıkardığımız potansiyelimizin yalnızca ilk adımları olduğuna inanıyoruz. Ticari etkileşimimizi daha sürdürülebilir hale getirmek çok önemli." ifadelerini kullandı.