Putin: Hipersonik ve lazer silah sistemlerini kullanıma alacağız
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savunma potansiyelini artıracaklarını, lazer ve hipersonik gibi modern silahları kullanmaya başlayacaklarını duyurdu.
- star.com.tr
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın savunma potansiyelini artıracığını ve modern silahlarını devreye alacaklarını açıkladı.
Memur ve savcıların terfi programında konuşan Putin, bu alanda atılacak adımlarla ilgili, ''Ordumuz ve donanmamız en yüksek seviyede hazır olduklarını kanıtladı. Yeteneklerimizi geliştirmeyi, hipersonik ve lazer savaş sistemlerimizi hazer hale getirmenin yanı sıra diğer ülkelerin henüz sahip olmadığı modern silahları kullanmayı planlıyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Bu durumun birilerini tehdit amaçlı olmadığını belirten Putin izlenecek yol ile ilgili, ''Artan tehditler göz önüne alındığında güvenliğimizi güvence altına alma.'' açıklamasında bulundu.
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