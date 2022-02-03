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Dünya

Putin: Hükümetin Kovid-19 hakkında ek kısıtlamalar uygulamak gibi planları yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, korona virüs salgınına karşı ek önlemler almayacaklarını, üstelik bazı kısıtlamalarda gevşemeye gidebileceklerini açıkladı.

IHA3 Şubat 2022 Perşembe 22:38 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 22:43
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Rusya'da iş dünyası temsilcileri ve hükümet yetkililerinin bir araya geldiği "Delovaya Rossiya" forumuna katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesindeki korona virüs salgını hakkında alınan önlemlere dair açıklamalarda bulundu. Artan vaka sayılarına karşı Kovid-19 hakkında ek kısıtlamalar getirilmeyeceğini duyuran Putin, "Dün akşam geç saatlere kadar başbakanla bu konuyu ele aldık, sanırım gece yerel saatle 02.00 gibi ayrıldık. Hükümetin Kovid-19 hakkında ek kısıtlamalar uygulamak gibi planları yok. Aksine 'Omicron' mutasyonunun seyrine göre farklı bir öneri var. Kovid-19'un Omicron mutasyonuna ilişkin hastalığın seyri özellikleri dikkate alındığında genel çıkarım, temaslı kişilere yönelik karantina kısıtlamalarının bile yakında kaldırılabileceği yönünde. Demek istediğim, insanlar işlerini huzur içinde sürdürmeye devam edebilir. Zira herhangi bir kapanma öngörülmüyor" dedi.

  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
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