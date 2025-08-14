Rus lider Putin ile yarın Alaska'da yapacağı görüşmenin kötü geçmesi halinde kimseyi aramayacağını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, "Bence Putin bir anlaşma yapmak istiyor" dedi.

Trump ayrıca, Rusya ve Ukrayna'nın barış için sınırlar ve topraklar konusunda karşılıklı tavizler vereceğini ifade etti.

Trump açıklamasında, "Putin benim uğraşmak zorunda olduğu en sert kişi olduğumu biliyor. Rusya'ya yaptırım tehditlerim muhtemelen Putin'in görüşme arayışı kararında etkili oldu. Hindistan üzerine ikincil yaptırım Putin'in görüşmeye dair tutumunu etkiledi. Ekonomik teşvikler ve yaptırımlar çok güçlü. Hızla ateşkes sağlayabileceğimizi düşünmüyorum" dedi.

Ortak basın toplantısı olup olmayacağını bilmediğini dile getiren Trump, "Ortak basın toplantısını konuşmadım. Her halükarda bir basın toplantısı yapacağım. Rusya ve Ukrayna'ya muhtemel çözümü kendi aralarında tartışma imkanı vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yarın Alaska'da yapılacak görüşmenin ardından bir belgenin yayınlanmasının beklenmediğini bildirdi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın gerçekleştirecekleri görüşme öncesinde açıklama yaptı. Putin ve Trump görüşmesinin hazırlıklarının kısa sürede tamamlandığını kaydeden Peskov, görüşmenin ana gündem maddesinin Ukrayna olacağını sözlerine ekleyerek, "Konu çok karmaşık ve çok yönlü. Şu anda Ukrayna sorunu Rusya ve ABD arasında ele alınan bir konu ve Kiev'in görüşü gelecekte dikkate alınabilir ancak ikili temaslar formatında değil" dedi.

Putin ve Trump arasında yarın Alaska'da yapılacak görüşmenin ardından bir belgenin yayınlanmasının beklenmediğini sözlerine ekleyen Peskov, "Ancak ortak bir basın toplantısı öngörüldüğü için Trump anlaşma ve mutabakatların kapsamını özetleyecektir. Rusya-ABD zirvesinin sonuçlarını şimdiden tahmin etmeye çalışmak yanlış olur. Konuşmanın nasıl gideceğini görelim" diye konuştu.

"Trump, en karmaşık sorunları çözmek için eşi benzeri görülmemiş bir yaklaşım sergiliyor. Bu eylemler Moskova ve Putin tarafından büyük takdir görüyor" diyen Peskov, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya ziyareti ve Putin ile görüşmesinin "yapıcı" olduğunu hatırlattı.

RUBİO: TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİNDEN UMUTLUYUZ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Trump-Putin görüşmesinden umutluyuz ama barış için anlaşmak Rusya ve Ukrayna'ya kalmış" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Paraguay Dışişleri Bakanı Ruben Ramirez Lezcano ile bir araya geldi. Rubio, görüşmenin basına açık kısmında basın mensuplarının sorularını cevapladı. ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın yapılması planlanan görüşmesine değinen Rubio, "ABD, Ukrayna'daki barış için her şeyi yapacak" dedi.

"Trump-Putin görüşmesinden umutluyuz" diyen diyen Rubio, "Yarın neler olabileceğini göreceğiz, görüşmelerin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz. Umutluyuz, barış istiyoruz. Bunu başarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız, ancak nihayetinde bu konuda anlaşmaya varmak Ukrayna ve Rusya'ya kalmış" ifadelerini kullandı.

Kapsamlı bir çözümün zaman alabileceğini kaydeden Rubio, "Barışa ulaşmak için güvenlik garantileri konusunda bazı görüşmeler yapılması gerektiğini hepimiz kabul ediyoruz. Toprak anlaşmazlıkları ve talepleri, ne için savaştıkları konusunda da bazı görüşmeler yapılması gerekecek. Tüm bunlar kapsamlı bir sürecin parçası olacak. Ancak bence Trump, bu görüşmelerin yapılabilmesi için savaşın bir şekilde durdurulması gerektiğine inanıyor" dedi.