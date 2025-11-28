Putin ile Orban Moskova'da görüştü

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Orban'ın görüşmesine Rus tarafından Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov katıldı.

Görüşmede Macaristan tarafından ise Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, İnşaat ve Ulaştırma Bakanı Janos Lazar ve Macaristan Başbakanı Milli Güvenlik Başdanışmanı Marcell Biro yer aldı.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Orban ile Moskova'da görüşmekten memnuniyet duyduğunu ve sürekli temas halinde olduklarını dile getirdi.

Putin, Rusya-Macaristan arasındaki ilişkilere vurgu yaparak, "Günümüzdeki zorluklara rağmen ilişkilerimiz gelişmeye devam ediyor. Bunu memnuniyetle karşılıyorum. Tarihimizde çeşitli dönemlerden geçtik. Ancak bugün ilişkilerimiz en iyi seviyede bulunuyor ve pragmatizme dayanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl ikili ticaret hacminin yüzde 23 düştüğünü, ancak bu yıl yüzde 7 arttığını kaydeden Putin, "Macaristan ile enerji alanında işbirliğimiz gelişti. Ancak bu alanda istişare etmemiz gereken sorunlar var." ifadesini kullandı.

Putin, Orban'ın, Macaristan ve Macar halkının çıkarlarını savunduğunu belirterek, "Bazı uluslararası konularda görüşlerimiz örtüşmeyebilir. Ancak buna rağmen tüm konuları istişare etmek için uygun ortam oluştu. Bu sorunları çözmek için imkan sağlıyor." dedi.

Vladimir Putin, Macaristan'ın Ukrayna kriziyle ilgili dengeli yaklaşım sergilediğini söyledi.

Başkan Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Budapeşte de görüşme ihtimaline ilişkin ise şöyle konuştu:

"Trump ile olası görüşmenin ülkenizde yapılmasına olumlu yanıt verdiğinizden dolayı minnettarım. Trump böyle bir teklifte bulundu. Trump, hem ABD'nin hem de Rusya'nın Macaristan'la ilişkilerinin iyi olduğunu belirtti. Bu nedenle bu teklifi memnuniyetle kabul ettik. ABD ile müzakereler Budapeşte platformunda sonuçlanırsa bundan büyük memnuniyet duyarım."



ORBAN: "UKRAYNA KRİZİ, MACARİSTAN'I HER ANLAMDA ETKİLİYOR"

Macaristan Başbakanı Orban, Putin'le başbakanlığı döneminde 14 kez bir araya geldiğini belirterek iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.



Ülkesinin bağımsız siyaset izlediğini belirten Orban, "Rusya ile ilişkilerde istikrarlı yaklaşım sergiliyoruz. Çeşitli alanlarda işbirliğimiz sürüyor. Dış baskılara boyun eğmedik ve hiçbir alanda işbirliğimizi durdurmadık. Rus enerji kaynaklarını tedarik ederek Macaristan'ın enerji güvenliğini sağlıyoruz. Rusya ile enerji alanında işbirliğini sürdürmekten yanayız." dedi.

Orban, Ukrayna'nın, Macaristan'ın komşu ülkesi olduğuna dikkati çekerek, "Ukrayna krizi, Macaristan'ı her anlamda etkiliyor. Bu nedenle Macaristan'ın ekonomi alanında kayıpları var. Çatışmalar, ekonomi alandaki işbirliğini engelliyor. Bu da hem Avrupa'yı hem de bizi etkiliyor." diye konuştu.

Ukrayna'da barışın sağlanmasından yana olduklarını ifade eden Orban, ABD'nin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik planının barış getirmesini umut ettiğini söyledi.



Orban, "Macaristan, Ukrayna'yla ilgili müzakerelere ev sahipliği yapmaya ve bu sürecin başarıyla tamamlanmasına destek sağlamaya hazır." ifadesini kullandı.