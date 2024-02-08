İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2024 Perşembe / 29 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,6064
  • EURO
    33,0604
  • ALTIN
    1997.25
  • BIST100
    8947.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Putin ile röportaj yapacağını duyurması tartışmalara neden oldu
Dünya

Putin ile röportaj yapacağını duyurması tartışmalara neden oldu

ABD'li gazeteci Tucker Carlson'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile röportaj yapacağını duyurması tartışmalara neden oldu. Belçika eski Başbakanı Guy Verhofstadt, gazetecinin AB'ye girmesinin yasaklanmasını isterken Elon Musk, Tucker'ı destekledi.

DHA8 Şubat 2024 Perşembe 11:34 - Güncelleme:
Putin ile röportaj yapacağını duyurması tartışmalara neden oldu
ABONE OL

Sosyal medyada haber kanalı olan gazeteci Tucker Carlson dün yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile röportaj yapacağını duyurmuş ve "Amerikalıların dahil oldukları bir savaş hakkında her şeyi bilmeye hakları olduğunu" ifade etmişti. Carlson ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Volodmir Zelenski ile de bir röportaj talebinde bulunduklarını belirtti. Carlson, hem Amerika hem de tüm dünya için Rusya- Ukrayna savaşı konusunda gerçekleri aktaracağı bir röportaj yapacağına dikkat çekerek, "Burada Vladimir Putin'i sevdiğimiz için bulunmuyoruz. Burada Amerika halkını sevdiğimiz için buluyoruz" dedi.

"AB SEYAHAT YASAĞINI DEĞERLENDİRİLMELİDİR"

Belçika eski Başbakanı Guy Verhofstadt, Carlson'ın Putin röportajını eleştirerek "Tucker Carlson kesinlikle Rus rejiminin propagandacısı olarak etiketlenme yolunda ilerliyor. Putin için dezenformasyon sağlıyorsa, AB seyahat yasağını değerlendirilmelidir" dedi. Verhofstadt ayrıca, "Rusya'daki gerçek gazeteciler hapiste ya da kaçmak zorunda kaldılar! Carlson Putin'in sözcüsüdür ve ABD'nin temsil ettiği her şeyin düşmanıdır ne eksik ne fazla" açıklamasını yaptı

AB'nin Carlson'a seyahat yasağı uygulayacağı iddiaları sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

ELON MUSK DAHİL OLDU

ABD'li girişimci ve X (eski adıyla Twitter) platformunun sahibi Elon Musk, Tucker'ın 'AB ülkelerine alınmama' ihtimali hakkında yaptığı açıklamada, "Eğer doğruysa, bu gerçekten rahatsız edici olacaktır. Tucker ile aynı fikirde olunabilir ya da olunmayabilir, ancak kendisi önemli bir Amerikan gazetecisidir ve böyle bir eylem Amerikan halkını büyük ölçüde rencide edecektir" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.