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Dünya

Putin ile Trump görüşecek mi? Kremlin'den net cevap

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın görüşeceğini ve bu konuda hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

AA17 Mart 2025 Pazartesi 14:05 - Güncelleme:
Putin ile Trump görüşecek mi? Kremlin'den net cevap
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Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara dair sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Trump'ın yarın Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi yapacağı yönündeki açıklamasını doğrulayan Peskov, "Evet, bu gerçek. Salı günü için böyle bir görüşme hazırlanıyor." ifadesini kullandı.

Peskov, "bu görüşmede hangi konuların ele alınacağı" yönündeki soruyu ise yanıtsız bıraktı.

ABD'de Amerika'nın Sesi'nin (Voice of America-VOA) ve bazı medya kuruluşlarının kapatılmasını değerlendiren Peskov, bunların Rusya'da talep görmediğini belirterek, "Bu, ABD'nin egemen kararı." ifadesini kullandı.

Peskov, Putin'in cephedeki Rus askeriyle sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi.

Sözcü Peskov, Tacikistan'ın, Rusya'nın yakın ortağı ve müttefiki olduğunu kaydetti.

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