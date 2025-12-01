İSTANBUL 13°C / 8°C
Dünya

Putin imzaladı! Çinlilere vize yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin vatandaşlarının ülkeye vizesiz girebilmesine olanak tanıyan kararnameyi imzaladı.

1 Aralık 2025 Pazartesi 11:26
Putin imzaladı! Çinlilere vize yok


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Putin'in onayladığı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.

Buna göre, Çin vatandaşları Rusya'ya 30 güne kadar vizesiz seyahat edebilecek ve bu uygulama 14 Eylül 2026'ya kadar geçerli kalacak.

Çin de bu yıl Rus vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını kaldırmıştı.

Rus tur şirketleri, Çin'in vize adımının ardından bu ülkeye yönelik uçak bileti taleplerinde yüzde 30'u aşan artış yaşandığını bildirmişti.

