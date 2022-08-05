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Dünya

Putin imzaladı: Dost olmayan ülkelere yasaklandı

Rusya'da stratejik şirket hisselerinde işlem yapılması “dost olmayan” ülkelerden yatırımcılara geçici olarak yasaklandı.

AA5 Ağustos 2022 Cuma 15:12 - Güncelleme:
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, "dostane olmayan" adımlar atan bazı yabancı ülkelere yönelik bir dizi ekonomik tedbir kararı alındı.

Dost olmayan ülkelerden yatırımcı ve şirketlerin, Rusya'daki stratejik şirketlerin hisselerinde işlem yapmaları yıl sonuna kadar yasaklanırken, söz konusu kapsama ülkenin en büyük petrol ve doğal gaz üretim projelerinden Sahalin-1 de dahil edildi.

Kararnameyle, dost olmayan ülkelerden yatırımcı ve şirketlere hisse satışı yasağı getirilecek Rus bankalarını belirlemesi konusunda da Rus hükümetine talimat verildi.

ABD merkezli petrol şirketi ExxonMobil, operatörü olduğu Sahalin-1'deki yüzde 30 hissesini devretme sürecinde olduğunu bildirmişti.

Projenin ana hissedarlarından Rus petrol şirketi Rosneft ise Sahalin-1'de durma noktasına gelen petrol üretimi nedeniyle ExxonMobil'i suçlamıştı.

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