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Dünya

Putin imzaladı! Resmen BRICS'e katıldılar

Belarus Dışişleri Bakanlığı, Belarus'un BRICS'e ortak ülke olarak katıldığını duyurdu.

DHA12 Kasım 2024 Salı 09:45 - Güncelleme:
Putin imzaladı! Resmen BRICS'e katıldılar
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Belarus'un BRICS'e 'ortak' olarak katılmaya hazır olduğuna dair 5 Kasım'da mektup imzaladığı bildirildi.

Lukaşenko, Belarus'un BRICS'e ortak olarak katılmasının Rusya'nın dönem başkanlığında resmileşmesinden memnuniyetini ifade etti.

Bakanlık, Belarus'un BRICS'in gerekli standartları ile kriterlerine uygunluğunu teyit ettiğini ve BRICS ortak ülkeleri modelinin yol gösterici ilkelerini takip etmeyi kabul ettiğini duyurdu.

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