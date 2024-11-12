Putin imzaladı! Resmen BRICS'e katıldılar

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Belarus'un BRICS'e 'ortak' olarak katılmaya hazır olduğuna dair 5 Kasım'da mektup imzaladığı bildirildi.

Lukaşenko, Belarus'un BRICS'e ortak olarak katılmasının Rusya'nın dönem başkanlığında resmileşmesinden memnuniyetini ifade etti.

Bakanlık, Belarus'un BRICS'in gerekli standartları ile kriterlerine uygunluğunu teyit ettiğini ve BRICS ortak ülkeleri modelinin yol gösterici ilkelerini takip etmeyi kabul ettiğini duyurdu.