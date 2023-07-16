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Dünya

Putin imzaladı: Rusya, uluslararası 2 şirketin hisselerine el koydu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle Fransız gıda şirketi Danone ve Danimarka merkezli uluslararası bira üreticisinin Rusya'daki hisselerine el konuldu.

IHA16 Temmuz 2023 Pazar 19:15 - Güncelleme:
Putin imzaladı: Rusya, uluslararası 2 şirketin hisselerine el koydu
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, imzaladığı kararname ile Rusya'da faaliyetleri bulunan uluslararası iki şirketin hisselerine el koydu. Kremlin Bilgi Servisi tarafından yapılan açıklamada, Fransız gıda şirketi Danone ve Danimarka merkezli uluslararası bira üreticisinin Rusya'daki tüm hisselerinin Rusya Federal Mülk Yönetim Ajansı'na devredildiği aktarılarak, Rusya Federal Mülk Yönetim Ajansı'nın Danone Rusya ve Danimarka menşeili bira üreticisinin Baltika'ya ait hisselerini "geçici olarak" yöneteceği ifade edildi.

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Danone, Rusya'daki faaliyetlerinin büyük bir kısmından çekileceğini duyurmuştu.

Putin, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yurt dışındaki Rus varlıklarına el konulması durumunda uygulanacak misilleme önlemlerine ilişkin imzaladığı kararname ile Rusya'da faaliyet gösteren yabancı şirketlerin hisselerine el konulmasının önünü açmıştı.

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