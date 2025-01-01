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Dünya

Putin, kafayı yapay zeka ile bozdu: İşbirliği talimatını verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yapay zeka için Çin ile işbirliği kapıları açtı. Rus hükümetinden ve ülkenin en büyük bankası Sberbank'tan, Çin ile yapay zeka alanında işbirliğinin geliştirilmesini istedi.

AA1 Ocak 2025 Çarşamba 20:32 - Güncelleme:
Putin, kafayı yapay zeka ile bozdu: İşbirliği talimatını verdi
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Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, yapay zeka alanında çeşitli talimatlar verdi.

Rus hükümeti ve Sberbank'a Çin ile yapay zeka alanında işbirliğini geliştirme talimatı veren Putin, bu alanda uluslararası bir derginin yayımlanmasını istedi.

YAPAY ZEKA ALANINDA BRICS ÜLKELERİYLE İŞBİRLİĞİ

Batılı ülkelerin yüksek teknoloji ürünler alanında kapsamlı yaptırımlar uyguladığı Rusya, bu alanda BRICS ülkeleriyle işbirliğini geliştirmeye çalışıyor.

Putin, 11 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın yapay zeka alanındaki küresel yarışta yer alabilmek için çalışmalarını hızlandıracağını söylemişti.

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